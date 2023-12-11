Вместе с 2011 года: стало известно, как познакомились Алла Пугачева и Максим Галкин

Сегодня уже невозможно представить юмориста Максима Галкина с кем-то другим, кроме Аллы Пугачевой. Ради любимого певица покинула родину и уже два года путешествует по миру, меняя страны и квартиры.
О том, как познакомились Максим и Алла, рассказала режиссер Светлана Дружинина в интервью на Youtube-канале «Эмпатия Мануччи». Артистка стала свидетелем зарождения отношений между звездами, пишут Fakty.
По ее словам, все произошло в торжественной обстановке в Кремле, где артисты выступали на каком-то концерте перед бывшим президентом России Борисом Ельциным. У Максима был всего один шанс, и он его не потерял: не растерялся, подошел к Примадонне - и с этого началась история их любви.
«Меня посадили во главу угла за столом и сказали, что сейчас подойдет Галкин. Он зашел - какой-то тоненький, черненький, даже на галченка похож. А в другом зале сидела вся наша эстрада, в частности Алла Борисовна. Галкин ее увидел и говорит: "Я сейчас приду". И после этого исподтишка к тому столу. Я подумала: "Ну ничего, пусть познакомится с нашими великими". Так он и познакомился с Пугачевой» , - рассказала Светлана Дружинина.