Вместе с 2011 года: стало известно, как познакомились Алла Пугачева и Максим Галкин

По ее словам, все произошло в торжественной обстановке в Кремле, где артисты выступали на каком-то концерте перед бывшим президентом России Борисом Ельциным. У Максима был всего один шанс, и он его не потерял: не растерялся, подошел к Примадонне - и с этого началась история их любви.

«Меня посадили во главу угла за столом и сказали, что сейчас подойдет Галкин. Он зашел - какой-то тоненький, черненький, даже на галченка похож. А в другом зале сидела вся наша эстрада, в частности Алла Борисовна. Галкин ее увидел и говорит: "Я сейчас приду". И после этого исподтишка к тому столу. Я подумала: "Ну ничего, пусть познакомится с нашими великими". Так он и познакомился с Пугачевой» , - рассказала Светлана Дружинина.