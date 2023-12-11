Стало известно, сможет ли Израиль участвовать на Евровидении

Отмечается, что часть поклонников конкурса, которые не поддерживают действия ЦАХАЛ, начали в социальных сетях требовать, чтобы Израиль был отстранен от участия в ближайшее время, как это было с Россией в 2022 году после нападения на Украину.

В EBU заявили, что в конкурсе участвуют не правительства, а общественные вещатели со всей Европы и Ближнего Востока. Во время составления списка будущего мероприятия у других вещателей не возникло вопросов к Израилю. Соотвественно, на шведском Евровидении будет представлен Иерусалим.

«В настоящее время существует инклюзивное отношение к израильским участникам крупных конкурсов. Конкурс песни Евровидение остается неполитическим событием, которое объединяет аудиторию по всему миру через музыку», - говорится в ответе EBU.

Отдельно журналисты обратили внимание на конкурс 2022 года, который проводился в итальянском Турине. За несколько месяцев до мероприятия Российская Федерация незаконно вторглась в Украину, после чего вещатели большинства стран заявили, что откажутся от участия, если Москва не будет отстранена.

Изначально Европейский вещательный союз пытался придерживаться нейтральной позиции в этом вопросе, заявив, что обе страны могут принять участие в конкурсе. Спустя несколько дней, когда количество протестующих государств увеличилось, Россию все же отстранили.

«В 2022 году, после вторжения в Украину, руководящие органы EBU решили исключить РФ из песенного конкурса Евровидение, где ее представители должны были соревноваться вместе с Украиной. Как было сказано ранее, песенный конкурс Евровидение - это конкурс для вещателей. После неоднократных нарушений обязательств по членству и нарушения ценностей общественных СМИ участие России было приостановлено», - продолжили в EBU.

Напомним, 14 мая на песенном конкурсе Евровидение-2023 победила Швеция, которую представляла певица Loreen. Девушка уже участвовала в 2012 году, где так же забрала триумф. Шведская артистка стала первой в истории женщиной, которой удалось это сделать дважды.