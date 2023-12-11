Анна Седокова об отношениях с Янисом Тиммой: «Да, у нас сложный период»

Анна Седокова не стала скрывать, что уже некоторое время переживает тяжелый период отношений с латвийским баскетболистом.

«Мы периодически расставались», - рассказывает она в интервью, отмечая что, все, что выходило в публичное пространство, не было спланировано. Просто Янис более эмоционален, чем она.

Был период, когда у него не было контрактов, а она лишилась концертов. Пропали друзья из окружения. Они стали проводить время только друг с другом и сыном Анны Гектором.

«Нам было сложно жить друг с другом», - призналась Седокова.

Съемка была сделана в сентябре 2023 года. Анна подчеркнула, что они с Янисом сейчас живут в разных странах. Он живет в Стамбуле, а она в Москве: «Я его очень уважаю и люблю, но то, что у нас есть проблемы, это точно. Решим мы их или нет, это зависит только от нас».

Позже уже на съемке в декабре 2023 года, когда Седокова вернулась из проекта «Последний герой», она изменила свое отношение к мужу. Пока она там была, Янис оставался с Гектором. Он писал Анне каждый день, а она не могла читать сообщения и смотреть эти видео. С проекта артистка вернулась другой.

«Был переломный момент [...]. Мы решили не разводиться, мы решили расстаться с мужем. Он жил в Стамбуле, я жила здесь», - вспоминает Анна.

Вернувшись, она поняла, что хочет быть с ним:

«Я поняла, что я очень ценю то, что он делает для меня. Да, у нас сложный период был и есть. Нам вообще ни капельки не просто. Я бесконечно его уважаю и знаю, что мы попробуем справиться».

Видео: Интервью с Анной Седоковой