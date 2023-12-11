ФОТО ⟩ Популярная украинская актриса попала в реанимацию: «Врачи борются за ее жизнь»

«Моя жена, Катя Тышкевич, уже седьмые сутки находится в реанимации, где врачи отчаянно борются за ее жизнь... Что стало причиной сепсиса до сих пор не известно, но уже и неважно, потому что самое главное сейчас справиться с его последствиями... Труднее всего сейчас легким, печени и сердцу…», - сообщил муж артистки.

Валентин Томусяк рассказал, что сейчас Катя находится на лечении, однако ее состояние до сих пор остается крайне тяжелым. Семья уже потратила 350 тысяч гривен на лечение, однако средства еще нужны.

«На сегодняшний день мы уже оплатили ее лечение почти 350 тысяч тысяч (почти 9 тысяч евро), но состояние ее до сих пор остается крайне тяжелым.. Поэтому буду рад любому донату на ее выздоровление», - обратился к подписчикам Валентин.

Наиболее известные роли актрисы - в сериалах «Ничто не случается дважды», «Место под солнцем», «Снег посреди лета», «Бессмертник».

Летом 2022 года Тышкевич впервые призналась, что в течение восьми лет ее мучают сильнейшие головные боли, но врачи не могут выявить их причины. Тышкевич рассказала, что посещала остеопатов, мануальщиков, кранеосакральных терапевтов и биоэнергетиков, пробовала методы акупунктуры, обкалывала всю голову и шею ботоксом, гирудотерапию, гипнотерапию, регрессии. По словам актрисы, единственным способом снять симптомы был прием большого количества нейролептиков - 17 таблеток ежедневно.