Как подготовиться к встрече с Зеленым Драконом: символы удачи на Новый 2024 год

Покровителем 2024 года по восточной астрологии будет Зеленый Деревянный Дракон. Также предстоящий год будет високосным, именно поэтому важно привлечь удачу. Про символы, которые порадуют Деревянного Дракона, рассказывает Фокус.
Зеленый и красный цвет
Одевайтесь красную или зеленую одежду, так как эти цвета будут главными в год Зеленого Деревянного Дракона. Красный символизирует энергию, страсть и решительность, а зеленый связанный с гармонией и процветанием.
«Золотые» фрукты
Разместите на видном месте фруктницу с апельсинами, мандаринами или хурмой, ведь сладкие плоды золотистого (оранжевого цвета) располагают Дракона.
Украшения
Расставьте в своем доме зеленые украшения, например, зеленые свечи, подушки, ковры и другие элементы интерьера. Это создаст атмосферу радости и позитива.
Изображения дракона
Повесьте в различных частях вашего дома изображения драконов. Это существо в китайской культуре символизирует силу, удачу и благополучие.
Красный цвет
Добавьте элементы красного цвета в вашей подготовке. Красный также считается цветом удачи в китайской культуре, и его использование может приносить удачу и процветание.
Благоприятные символы
Воспользуйтесь китайскими символами удачи, такими как «Фу» (счастье), «Лу» (процветание) и «Шоу» (долголетие). Вы можете использовать их в украшениях, картинах или в других элементах декора.
Цветы и растения
Расставьте по дому зеленые растения и цветы, такие как бамбук или орхидеи. Эти растения считаются символами удачи и долголетия.
Традиционные китайские угощения
Подготовьте традиционные блюда китайской кухни, которые также символизируют удачу, такие как баклажаны, грибы, рис и рыба.