Как подготовиться к встрече с Зеленым Драконом: символы удачи на Новый 2024 год

Зеленый и красный цвет

Одевайтесь красную или зеленую одежду, так как эти цвета будут главными в год Зеленого Деревянного Дракона. Красный символизирует энергию, страсть и решительность, а зеленый связанный с гармонией и процветанием.

«Золотые» фрукты

Разместите на видном месте фруктницу с апельсинами, мандаринами или хурмой, ведь сладкие плоды золотистого (оранжевого цвета) располагают Дракона.

Украшения

Расставьте в своем доме зеленые украшения, например, зеленые свечи, подушки, ковры и другие элементы интерьера. Это создаст атмосферу радости и позитива.

Изображения дракона

Повесьте в различных частях вашего дома изображения драконов. Это существо в китайской культуре символизирует силу, удачу и благополучие.

Красный цвет

Добавьте элементы красного цвета в вашей подготовке. Красный также считается цветом удачи в китайской культуре, и его использование может приносить удачу и процветание.

Благоприятные символы

Воспользуйтесь китайскими символами удачи, такими как «Фу» (счастье), «Лу» (процветание) и «Шоу» (долголетие). Вы можете использовать их в украшениях, картинах или в других элементах декора.

Цветы и растения

Расставьте по дому зеленые растения и цветы, такие как бамбук или орхидеи. Эти растения считаются символами удачи и долголетия.

Традиционные китайские угощения

Подготовьте традиционные блюда китайской кухни, которые также символизируют удачу, такие как баклажаны, грибы, рис и рыба.