РЕПОРТАЖ ⟩ «Мы, пенсионеры, можем иногда себе позволить». Гости рождественской ярмарки поделились впечатлениями от сказочного городка

Будний день. На улице минус 9 градусов, хотя ощущается как все минус шестнадцать. И вроде бы в такую погоду не очень-то и хочется выходить на улицу, но нет, Старый город кишит людьми. Причем вся толпа потихоньку движется в сторону рождественской ярмарки.

Здесь гуляют и местные, и гости с других городов, и даже туристы, приехавшие только ради того, чтобы взглянуть на сказочный город, который развернулся на Ратушной площади.

«Я приехала из Хельсинки специально на ярмарку», - сразу говорит Надежда, которая, кстати, была не единственной, кто признался, что наша ярмарка лучше, чем в столице Финляндии.

Наша рождественская елка, к сожалению, понравилась не всем. «Елка очень маленькая, бедненькая. У нас в Тарту лучше: богаче, выше, пышнее. А ваша как-то...» - заявила Светлана.

Конечно, в волшебном городке не все так сказочно. Например, цены, которые с каждым годом все выше и выше. «Колется, конечно, но можно иногда себе позволить», - говорит Маргарита.

О чем еще рассказали гости рождественской ярмарки, смотрите в видео!