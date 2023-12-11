ГОРОСКОП НА 11 ДЕКАБРЯ ⟩ Девам не стоит приступать к новым начинаниям, а Овнам нельзя предпринимать преждевременных инициатив

Стрелец

В дневные часы вы почувствуете, что стали более востребованным человеком. О вас вспомнят, к вам обратятся с вопросами, комплиментами или критикой. Если вы намереваетесь вступить в спор, соревнование, то легко, без лишнего напряжения можете выиграть первый раунд. Но не стоит обольщаться этой легкостью, судьба готовит вам испытание, которое последует очень скоро. Возможно, вам придется подтвердить свою победу или защитить завоеванное от посягательств. Используйте этот день, чтобы заручиться симпатией окружающих, ознакомиться с новостями, обрасти дружескими связями.

Козерог

Утренние часы стоит посвятить отдыху или тем занятиям, которые делают вас оптимистичнее, увереннее в себе. После полудня уделите основное внимание рабочим связям, документации, оцените общую служебную обстановку. Подумайте, с кем из коллег можно поддержать хорошие дружественные отношения, комфортно ли вам на рабочем месте, доступна ли вам вся нужная информация, в порядке ли средства связи. От решения этих вопросов вы получите удовольствие, или походя завяжете приятное знакомство. Но расслабляться не стоит, вы всего лишь готовитесь к напряженной, местами опасной работе.

Водолей

В дневные часы не упускайте возможности встретиться с возлюбленными. Перекинувшись даже парой слов, вы ощутите волшебную радость от взаимного понимания. Легкая симпатия может незаметно перейти в романтическое увлечение. Но в целом ваши любовные отношения переходят в иное качество, и в связи с этим вы можете ощущать неуверенность, колебания, признания в чувствах могут звучать неубедительно. Родителям-Водолеям не следует скупиться на словесное выражение любви к детям, особенно малышам (такая подчеркнутая доброжелательность поможет им в преодолении непростой для них задачи).

Рыбы

Утром вы можете позволить себе расслабиться, порадоваться собственной удаче, счастливому стечению обстоятельств, надеждам на будущее благополучие. После полудня повседневные потребности потребуют от вас большей оперативности, подвижности, вам предстоит активнее думать или разговаривать. Скорее всего, это доставит вам удовольствие. Тем, кто не успевает повидаться с возлюбленными или не может сделать это по иной причине, днем удастся поговорить с ними по телефону, написать письмо, поболтать в чате. Уединение, недосказанность, таинственность в отношениях может очень понравиться и им, и вам.