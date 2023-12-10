Эстонка Хелена Койву, которая разводится с финской хоккейной звездой Микко Койву, рассказала в социальных сетях о последнем слушании, на котором также должен был присутствовать Микко. Однако, по словам Хелены, финн не явился на заседание, и эстонка заявила, что во время встречи на нее оказывалось давление, чтобы она отказалась от своего имущества.
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«Мне сказали, что если я не подпишу эти документы – меня посадят в тюрьму». Новые подробности развода финского хоккеиста с эстонской женой
Недавно вышло большое интервью с Хеленой Койву, в котором она откровенно рассказала о своем разводе с финским хоккеистом Микко Койву. Еще некоторое время назад было неизвестно, смогут ли дети провести Рождество в этом году с матерью или нет.