«Мне сказали, что если я не подпишу эти документы – меня посадят в тюрьму». Новые подробности развода финского хоккеиста с эстонской женой

Эстонка Хелена Койву, которая разводится с финской хоккейной звездой Микко Койву, рассказала в социальных сетях о последнем слушании, на котором также должен был присутствовать Микко. Однако, по словам Хелены, финн не явился на заседание, и эстонка заявила, что во время встречи на нее оказывалось давление, чтобы она отказалась от своего имущества.