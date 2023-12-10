ФОТО ⟩ Представитель авиакомпании Ryanair оставил послание на багаже пассажира и потерял работу

Сообщается, что пассажир Марио Лукас возвращался домой на Кипр из Великобритании. Мужчина в силу личных причин зарегистрировался на рейс только за 90 минут до посадки. Как выяснилось, это возмутило представителя авиакомпании Ryanair, и он оставил на багаже Лукаса оскорбительную надпись: «... прекратите регистрироваться так поздно».

«Когда мы прилетели на Кипр, то пошли получать багаж. Моя жена Серена сразу заметила эту надпись», - вспоминает раздраженный мужчина, который купил этот чемодан для своего семилетнего сына.

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Он немедленно обратился к Ryanair за объяснениями. Представители ирландского лоукостера заявили, что поступок их работника недопустим, мол, политика перевозчика основывается на нулевой толерантности к любым проявлениям оскорбительного поведения.

Уже известно, что виновник этого инцидента был уволен. Авиакомпания нашла убедительные доказательства его вины.

Ryanair - крупнейшая в Европе ирландская бюджетная авиакомпания с главным офисом в Дублине. Была основана в 1984 году миллионером Тони Райаном (1936-2007) как исключительно региональная с ежедневными рейсами между Уотерфордом и Гатвиком. С 1997 года расширила свою экспансию на континентальную Европу. В августе 2017 года лоукостер объявил о перевозке миллиардного пассажира.