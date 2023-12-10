Вс, 10.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG

Ретроградный Меркурий с 13 декабря 2023 по 2 января 2024: что можно и нельзя делать

Limon.ee
Copy
Трудности в общении. Снимок иллюстративный.
Трудности в общении. Снимок иллюстративный. Фото: KinoMasterskaya/Shutterstock

С 13 декабря 2023 по 2 января 2024 человечество ожидает ретроградный Меркурий, который разворачивается в знаке Козерога. Астролог Анжела Перл рассказала, что нам ожидать от Ретроградного Меркурия, а также что можно и нельзя делать в этот период, пишет Фокус.

Меркурий - планета, которая связана с такими сферами жизни, как: документы, купля-продажа, деловая активность, обучение, путешествия. С 13 декабря 2023 по 2 января 2024 Меркурий в Козероге будет отсеивать все лишнее, что препятствует нормальной интеллектуальной работоспособности. Знак Козерога будет так взаимодействовать с Меркурием, что захочется задуматься о главных целях в жизни и способах их достижения.

А уже с 23 декабря Меркурий будет двигаться ретроградно по знаку Стрельца, который связан с расширением мировоззрения, философией, высшим образованием, изучением иностранных языков, преподаванием. В этот период новые знания будут усваиваться непросто, но зато хорошо дастся повторение ранее выученного материала.

Что происходит в период Ретроградного Меркурия?

Обычно в этот период случаются: задержки в транспорте, задержки в учениях, путаница в цифрах и времени, путаница в документах, неполадки с техникой, недоразумения, рассеянность, конфликтные ситуации, могут вернуться люди из прошлого, активизируются мошенники.

Что можно делать во время Ретроградного Меркурия?

Астрологи акцентируют на делах, которыми можно и даже нужно заняться в этот период:

  • завершать дела;
  • встречаться со старыми знакомыми или друзьями;
  • заняться очисткой организма;
  • начинать заниматься спортом;
  • навести порядок в вещах, доме, гаджетах;
  • делать ремонт;
  • медитировать.

Что нельзя делать в период Ретроградного Меркурия?

  • выполнять рискованные финансовые операции;
  • заниматься вложениями и инвестициями;
  • заключать сделки;
  • отправляться в далекие путешествия;
  • давать деньги взаймы;
  • совершать крупные покупки;
  • делать плановые операции;
  • подписывать документы.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх