ГОРДИМСЯ ⟩ Маленькие гимнасты из Тарту пожертвовали карманные деньги на благое дело

Только в ноябре фонд получил около 40 заявок на помощь и оплатил свыше 400 000 евро по счетам за лечение онкологических больных. За последнюю неделю в фонд добавилось 15 новых нуждающихся.

Свою руку помощи от всей души протянули маленькие гимнастки из группы Rosee тартуского гимнастического клуба Janika. Они решили объединить свои карманные деньги и при помощи тренера пожертвовали собранные ими 153 евро в Фонд помощи больным раком Kingitud elu.

Каждый может внести свой вклад в Фонд помощи больным раком. Возможности для пожертвований представлены на их сайте Kingitud elu.