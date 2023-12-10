ГОРДИМСЯ ⟩ Маленькие гимнасты из Тарту пожертвовали карманные деньги на благое дело

Фонд помощи больным раком Kingitud elu («Подаренная жизнь» - прим. ред.) - это основанный в порядке частной инициативы фонд, который собирает пожертвования для онкологических больных, не получающих помощь от государства. Например, на многие новые препараты льготы не распространяются.
Только в ноябре фонд получил около 40 заявок на помощь и оплатил свыше 400 000 евро по счетам за лечение онкологических больных. За последнюю неделю в фонд добавилось 15 новых нуждающихся.
Свою руку помощи от всей души протянули маленькие гимнастки из группы Rosee тартуского гимнастического клуба Janika. Они решили объединить свои карманные деньги и при помощи тренера пожертвовали собранные ими 153 евро в Фонд помощи больным раком Kingitud elu.
Каждый может внести свой вклад в Фонд помощи больным раком. Возможности для пожертвований представлены на их сайте Kingitud elu.