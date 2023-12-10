УДАЧА ДО 2026 ГОДА ⟩ Этому знаку Зодиака Глоба предсказала трехлетнее счастье

«До 2026 года у Тельцов будет звездный час. А потом в ближайшие 20 лет эти люди будут пожинать плоды своего успеха», - говорит Глоба .

Ваша карьера приближается к своему пику, поэтому важно, чтобы вы не останавливались на полпути, а активно двигались дальше. Вас ждут новые идеи, а также новые партнеры, благодаря которым ваше материальное положение улучшится и в 2024 году. Удача будет сопровождать вас повсюду. Это период, когда не стоит терять ни минуты. Все, о чем вы мечтали, может получить шанс на исполнение.