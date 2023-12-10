Раскрыт райдер Веры Брежневой: за эту сумму украинка готова выступить перед русской публикой

В Интернете появился список условий и требований украинской певицы Веры Брежневой перед выступлением, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Telegram-канал Mash, для проведения выступления перед русскоязычной публикой на новогодних корпоративах, Брежнева требует от заказчиков тонированный Mercedes S-класса с Wi-Fi, усиленную охрану и отключения всех камер на сцене и в гримерке.
«Водителю запрещено душиться и разговаривать на протяжении всей поездки», - говорится в сообщении.
В документах, которые опубликовал телеграм-канал, сказано, что артистку должны встречать в аэропорту с табличкой VERA. При этом сотрудники VIP-зала обязаны носить её багаж и ручную кладь от машины до борта и обратно. Кроме того, водителю Mercedes запрещено душиться и общаться на протяжении поездки. Перед встречей придётся проехать через заправку и сервис, чтобы залить бензин и отключить свет в салоне - это требуется даже во время открытия дверей, чтобы случайно не попасть в объективы поклонников.
В гримёрке у Брежневой должны быть чай, имбирь, лимон, мята, мёд и фрукты. А за кулисами необходим чёрный кабинет, в котором стыки требуется проклеить чёрным и красным тейпом, чтобы обеспечить полную темноту и изоляцию. Уточняется, что выступление для русскоязычных корпоративов обойдется в 75 тысяч евро. Но главное условие - соблюдение полной конфиденциальности, снимать на видео концерт Брежнева запрещает.