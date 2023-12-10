ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ На рождественской ярмарке в центре Ülemiste воспитанники детских домов продавали свои поделки

«Лучший подарок имеет свою историю, он всегда несет в себе более важное послание, чем просто материальную ценность. Вероятно, поэтому Topeltkink все эти годы пользуется огромной популярностью у покупателей», - отметил Гуйдо Пярнитс, директор центра Ülemiste.