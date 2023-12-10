В эту субботу, 9 декабря, в центре Ülemiste прошла давно известная благотворительная рождественская ярмарка Topeltkink, на которой дети из детских домов со всей Эстонии продавали свои поделки.
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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ На рождественской ярмарке в центре Ülemiste воспитанники детских домов продавали свои поделки
«Лучший подарок имеет свою историю, он всегда несет в себе более важное послание, чем просто материальную ценность. Вероятно, поэтому Topeltkink все эти годы пользуется огромной популярностью у покупателей», - отметил Гуйдо Пярнитс, директор центра Ülemiste.