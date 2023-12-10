Расположение планет в течение первой половины этого дня рекомендует вам избегать принятия быстрых решений. Вы можете оказаться в ситуации, где от вас потребуют огласить свое решение здесь и сейчас. В таком случае не стоит спешить, постарайтесь отложить принятие решения, а если это по какой-либо причине окажется невозможным, то возьмите паузу, успокойтесь, сосредоточьтесь и только после этого оцените всю ситуацию и огласите свой вердикт, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 10 ДЕКАБРЯ ⟩ Стабильное финансовое положение у Овнов, родителям-Девам стоит провести время с детьми
Вторая половина этого дня окажется более благоприятной. Сейчас ваши способности к концентрации усилятся. При этом вас еще ждут и приятные сюрпризы или удачное стечение обстоятельств. В этот период стоит отказаться от употребления спиртного, повременить с водными процедурами.
Овен
Ваше финансовое положение вполне стабильно, поскольку в каждой сомнительной ситуации вас подстраховывают люди или обстоятельства. Как ни странно, вам может оказаться трудно привыкнуть к собственному везению. Вы можете недостаточно эффективно использовать подвернувшиеся шансы. Возможно даже, что вы будете невольно подтачивать свое благополучие личными действиями, чрезмерной активностью, ненужными нововведениями и экспериментами. Забота о близких, мысль об ответственности перед другими людьми, напротив, заставят вас сохранять и приумножать то, что вы имеете.
Телец
Руководствуйтесь собственными понятиями и нормами, исходите из индивидуальных потребностей или нужд семьи. Тогда вы окажетесь непотопляемы, даже перед лицом весьма двусмысленных обстоятельств. Природное чутье будет гораздо лучшим проводником, чем попытка спора и поиски выразительных аргументов. Если захотите добиться своего путем привлечения нужных связей, отдайте предпочтение родственным контактам, или прибегните к помощи тех, кому полностью доверяете, от кого не ожидаете чудачеств и лишних инициатив. Хороший день для укрепления личной стабильности, влиятельности, авторитетности.
Близнецы
Вы можете многого добиться в направлении, связанном с укреплением личного благосостояния. Чем меньше вы афишируете свою практическую удачу, тем больше удовлетворения от нее получите. Для этого придется держать язык за зубами, либо осваивать искусство лавирования, умалчивания, намеков. Втайне от других вы сумеете с толком использовать выгодное партнерство, покровительство, или выполнить домашние обязанности. Вам может помочь пребывание в толпе, в среде единомышленников, деловых партнеров. Среди них можно затеряться, пока они заняты своими проблемами и не обращают на вас лишнего внимания.
Рак
Сегодня вам ничто не помешает заложить новый крепкий фундамент будущего благосостояния. На службе вас могут на короткое время смутить интриги сослуживцев. Но их заявления и намеки окажутся несостоятельны, или просто запоздают, не стоит обращать на них серьезного внимания. Благодаря дружескому покровительству или материальной поддержке вы можете добиться заметного результата в учебе, в профессиональной деятельности. В информационной сфере и в сфере общения отбирайте надежные источники сведений, авторитетных союзников, партнеров, а также преподавателей (если вы обучаетесь индивидуально).
Лев
Ваши материальные интересы будут полностью удовлетворены благодаря упорной систематической работе, профессиональному авторитету, занимаемой должности. Ожидаемый доход вы получите без труда (особенно если ваши действия уже до этого были грамотно спланированы, запросы продуманы, а амбиции укрощены). Но на излишки и сверхприбыли рассчитывать все же не приходится. Это прекрасный день для руководителей-хозяйственников, бухгалтеров, экономистов, администраторов. В домашнем хозяйстве, даже очень запущенном, также можно проявить дальновидность, навести порядок, определить приоритеты.
Дева
День позволит вас отвлечься от суеты. Благодаря общению с родственниками, возлюбленными или друзьями издалека у вас потеплеет на душе. К вам вернется пошатнувшаяся было уверенность в собственных планах. В домашних переворотах вы охотно будете видеть приятные и обнадеживающие стороны, а неизбежные неудобства и новшества воспримете более спокойно. Родителям-Девам есть смысл бросить напряженную работу и позаниматься с детьми. Убедившись в их воспитанности, образованности и полюбовавшись плодами их практического творчества, вы и сами станете увереннее в себе.
Весы
Небо предлагает вам отвлечься на время от романтической составляющей вашей жизни и обратиться к ее более практичным, земным аспектам. Это хорошее время для использования семейной протекции, а также для укрепления договорных отношений, построенных на общей долговременной выгоде. Подходит оно и для всевозможных дел, связанных с наследованием, кредитованием, недвижимостью, если вы делаете упор на традиционные, проверенные методы (например, держите свои деньги в уважаемом, солидном банке, или сдаете квартиру серьезным и достойным людям, не способным на авантюру).
Скорпион
День выгодных знакомств, легко и естественно переходящих в долговременное сотрудничество. Вы можете получить практический совет и поддержку от друзей, учителей, партнеров. В то же время они не собираются скрывать своих аппетитов и уступать вам, а ваши взгляды могут не слишком согласовываться с их мнением. И все же прислушайтесь к их высказываниям, в них окажется много полезного для вас лично. Если вы заинтересованы в долговременном деловом соглашении или хороших супружеских отношениях, стоит приспособить свои действия к мнению другой стороны, проявить к ней уважение и благодарность.
Стрелец
Удачное время для заработка и для того, чтобы воспользоваться своим официальным положением в целях получения выгоды, дополнительного обогащения. Для этого вам придется усмирить свою буйную творческую натуру, либо временно найти своим инициативам иное применение, не связанное прямо со служебным положением и ответственностью. В качестве подчиненного вы можете получить неплохое денежное поощрение от вышестоящих лиц, инстанций, и даже возвести подобную практику в традицию. Владельцам собственного бизнеса стоит сделать упор на традиционные методы хозяйствования, управления.
Козерог
Козероги, особенно январские, смогут насладиться счастьем и покоем, или полениться на законных основаниях. Тайные опасности, недоделанные дела, критические изменения будут волновать их, но не до такой степени, чтобы они согласились отказаться от всех радостей жизни, которые им причитаются, и забыть о своих потребностях. Плоды их творчества окажутся если и не очень сладкими, то вполне съедобными, и будут работать скорее на укрепление их личного авторитета, чем на его разрушение. Родители-Козероги смогут внушить детям собственные практические установки, финансовые и моральные правила.
Водолей
Вам следует укрепить свои тылы, поддержать в себе и в близких уверенность в безопасности, навести порядок в доме. Увы, многие Водолеи будут склонны лениться и просто пассивно пользоваться возможностями (предоставленными удобствами, заботой родителей, домашним уютом, защищенностью). Одних будет нелегко оторвать от любовных надежд и мечтаний, другие окажутся погружены в общение с друзьями и проведение опасных экспериментов. Найдите способ дать понять своим близким, что они могут рассчитывать на материальную ответственность или нравственную поддержку с вашей стороны.
Рыбы
Благодаря общению с людьми, которым вы доверяете, вы сумеете почувствовать уверенность в себе, до минимума снизить нервозность и сомнения, вызванные изменениями обстановки. Вы будете интуитивно тянуться к тем, кто способен вселить в вас обоснованный оптимизм. Для одних Рыб это окажется проверенный авторитетный друг, шеф, наставник. Для других таким человеком станет партнер, к которому они привыкли, притерпелись. В поисках надежности вы способны обратиться к людям, против чьего консерватизма бунтуете, или решите договориться с противником, который вам давно до мелочей знаком.