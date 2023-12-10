ГОРОСКОП НА 10 ДЕКАБРЯ ⟩ Стабильное финансовое положение у Овнов, родителям-Девам стоит провести время с детьми

Вторая половина этого дня окажется более благоприятной. Сейчас ваши способности к концентрации усилятся. При этом вас еще ждут и приятные сюрпризы или удачное стечение обстоятельств. В этот период стоит отказаться от употребления спиртного, повременить с водными процедурами.

Овен

Ваше финансовое положение вполне стабильно, поскольку в каждой сомнительной ситуации вас подстраховывают люди или обстоятельства. Как ни странно, вам может оказаться трудно привыкнуть к собственному везению. Вы можете недостаточно эффективно использовать подвернувшиеся шансы. Возможно даже, что вы будете невольно подтачивать свое благополучие личными действиями, чрезмерной активностью, ненужными нововведениями и экспериментами. Забота о близких, мысль об ответственности перед другими людьми, напротив, заставят вас сохранять и приумножать то, что вы имеете.

Телец

Руководствуйтесь собственными понятиями и нормами, исходите из индивидуальных потребностей или нужд семьи. Тогда вы окажетесь непотопляемы, даже перед лицом весьма двусмысленных обстоятельств. Природное чутье будет гораздо лучшим проводником, чем попытка спора и поиски выразительных аргументов. Если захотите добиться своего путем привлечения нужных связей, отдайте предпочтение родственным контактам, или прибегните к помощи тех, кому полностью доверяете, от кого не ожидаете чудачеств и лишних инициатив. Хороший день для укрепления личной стабильности, влиятельности, авторитетности.

Близнецы