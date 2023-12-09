«Все прошло хорошо». Леонид Агутин рассказал, что перенес операцию

Агутин сообщил, что приехал в больницу, чтобы сделать обезболивающую блокаду перед концертом, поскольку заподозрил растяжение.

«Сделали УЗИ, обнаружили блуждающий тромб и срочно меня на операцию отправили. Все прошло хорошо. Лежу, наблюдаюсь. Обещают, что это не надолго», - написал он в Instagram. Артист также поблагодарил поклонников за переживания.