«Все прошло хорошо». Леонид Агутин рассказал, что перенес операцию

Леонид Агутин в социальных сетях сообщил, что перенес срочную операцию по удалению блуждающего тромба. Накануне в СМИ сообщили о госпитализации 55-летнего артиста.
Агутин сообщил, что приехал в больницу, чтобы сделать обезболивающую блокаду перед концертом, поскольку заподозрил растяжение.
«Сделали УЗИ, обнаружили блуждающий тромб и срочно меня на операцию отправили. Все прошло хорошо. Лежу, наблюдаюсь. Обещают, что это не надолго», - написал он в Instagram. Артист также поблагодарил поклонников за переживания.