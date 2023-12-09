Работа гномиками: родители Эстонии поделились забавными историями о важной декабрьской обязанности

Психолог Светлана Святетски считает, что гномики могут приходить к детям до тех пор, пока они верят в сказки и чудеса. «Все зависит от родителей, насколько они дают прожить ребенку это прекрасное время сказок и чудес, насколько сами хотят "быть" гномиками для своего ребенка. В какой-то момент дети сами начинают подозревать, что гномики - это родители, могут задавать вопросы по этому поводу, а могут делать вид, что верят, чтобы продлить то ожидание чуда, в которое хочется верить», отмечает она.

Возраст «времени гномов», по профессиональному мнению Светланы, может быть разным, от раннего детства - до подросткового возраста, а может и дальше, если в семье такие вещи становятся традицией, которую хочется поддерживать. «В этом случае, в какой-то момент все прекращается само собой, происходит в некотором смысле грустное прощание с детством. Вера в сказку важна в детстве. Сказки и истории о волшебстве, вроде гномиков, развивают воображение и фантазию ребенка, положительно влияют на эмоциональный фон. Ведь даже для взрослых, декабрь - время особенное, когда, хоть мы уже и не ждем чудес и давно сами стали для себя гномики, но есть некое предвкушение, приятный настрой, уютная подготовка к встрече Нового года», - говорит она.

Светлана отмечает, что насколько долго поддерживать веру ребенка в чудо, решает каждый родитель для себя сам. Сложности, по ее мнению, возникают, когда запросы к гномикам у детей становятся высокими, снижается ценность того, что они приносят и появляется разочарование. «Тогда развивается потребительское отношение и ребенку трудно радоваться и быть благодарным простым вещам. Здесь родителям важно хорошо подумать, стоит ли откликаться на возрастающие запросы, будет ли это полезно для ребенка», - считает психолог.

Нас интересовал вопрос: как стоит себя вести родителям, которых застукали за исполнением обязанностей гномика. «Не вижу ничего страшного в том, если дети случайно увидели, как родители "работают" за гномиков. Можно, например, сказать, что гномики сами не успевали положить в носок подарок и попросили родителей передать. Но такие моменты "открытий" по капельке приближают ребенка к реальности, в которой добрые волшебники и творцы чудес - родители. Это неплохо, ведь грустное осознание, что гномиков и Деда Мороза нет, как и хоть добрых, но сказок, это важная часть взросления», - сказала Светлана.

А вы считаете важной декабрьскую работу гномиков?