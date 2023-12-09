Помимо основной работы и ежедневных обязанностей в начале декабря все родители берут на себя еще одну важную задачу - исполнять роль гномика для своих детей. Но все мы обычные люди и иногда допускаем ошибки. Таллиннские мамы поделились своими провалами и лайфхамами, как они переживают этот период.
Работа гномиками: родители Эстонии поделились забавными историями о важной декабрьской обязанности
Вы когда-нибудь слышали о детях, к которым никогда не приходил гномик? Вряд ли, поскольку традиция это довольно старая и люди поколениями ее придерживаются. Но ведь такая задача сваливается на родителей всего лишь на месяц в году, а значит, ошибок избежать очень сложно. Бывает, забываешь положить подарок в сапожок, бывает, что ребенок недоволен полученным, а может быть и такое, что маленький член семьи заметил будущие подарки у родителей или момент, когда мама или папа тот самый подарок кладет в сапожок. Таллиннские мамы рассказали забавные истории, связанные с декабрьской работой.
Дарья призналась, что даже не смотря на то, что является матерью троих дочерей, неудач в таком ответственном деле избегать не всегда удается. «Ходили за продуктами, взяли шоколадные яйца, муж пробил их пультом и положил в карман», - рассказывает она о случае, который произошел в ноябре этого года. Самая младшая, как им показалось, заметила сладости, и родители решили убрать их в ящик на некоторое время.
«В первых числах декабря ночью вдруг поняли, что дома нет ничего, что можно было бы положить детям в носочки, а те яйца хотели положить попозже, чтобы младшая забыла, что видела их. Но решили, что так как ничего другого нет, придется положить те самые яйца. Утром, когда дочери посмотрели в сапожки, старшая дочь сказала: "А я знаю, что это не гномики, это родители! Эти шоколадные яйца лежали у папы в ящике". Пришлось сделать вид, что не услышала, чтобы не привлекать к этой реплике внимания», - говорит Дарья.
Пару раз, по ее словам, за плохое поведение дочерям клали в сапожки лук. «В этом году я их тоже предупредила, что нельзя забывать о том, что гномики все видят. Говорят, что за плохое поведение они приносят лук! Ты расстроишься, а я буду рада луку, использую его в мясо или в салат», - рассказывает Дарья.
Она также рассказала, что в прошлом году в их семье был случай, когда она положила в носочки мандарины, а дети с утра возмутились: «Так у нас такие же мандарины!» Дарья говорит, что ей пришлось выкручиваться, сказав, что, видимо, у гномика тоже такие были с собой.
Мать двоих сыновей Евгения призналась, что на днях они с мужем поздно легли спать и, естественно, забыли про ночную работу. «Утром старший сын был расстроенный из-за того, что носочек пустой. Когда пошел умываться, мы подсуетились и исправили ситуацию, положив в носочек шоколадку, но тогда ребенок расстроился, что "гномик" принес сладость, а не игрушку», - говорит она.
Мария, у которой двое детей, говорит, что для нее самое дурацкое, что иногда забываешь, что в декабре надо работать гномом.
Мать двоих сыновей Светлана рассказала, что удивилась, когда младший сын в этом году сказал, что надо убрать сапожок. «Он сказал, что не хочет, чтобы к нему по ночам кто-то незнакомый заходил в комнату», - удивилась она решению четырехлетнего сына.
Психолог Светлана Святетски считает, что гномики могут приходить к детям до тех пор, пока они верят в сказки и чудеса. «Все зависит от родителей, насколько они дают прожить ребенку это прекрасное время сказок и чудес, насколько сами хотят "быть" гномиками для своего ребенка. В какой-то момент дети сами начинают подозревать, что гномики - это родители, могут задавать вопросы по этому поводу, а могут делать вид, что верят, чтобы продлить то ожидание чуда, в которое хочется верить», отмечает она.
Возраст «времени гномов», по профессиональному мнению Светланы, может быть разным, от раннего детства - до подросткового возраста, а может и дальше, если в семье такие вещи становятся традицией, которую хочется поддерживать. «В этом случае, в какой-то момент все прекращается само собой, происходит в некотором смысле грустное прощание с детством. Вера в сказку важна в детстве. Сказки и истории о волшебстве, вроде гномиков, развивают воображение и фантазию ребенка, положительно влияют на эмоциональный фон. Ведь даже для взрослых, декабрь - время особенное, когда, хоть мы уже и не ждем чудес и давно сами стали для себя гномики, но есть некое предвкушение, приятный настрой, уютная подготовка к встрече Нового года», - говорит она.
Светлана отмечает, что насколько долго поддерживать веру ребенка в чудо, решает каждый родитель для себя сам. Сложности, по ее мнению, возникают, когда запросы к гномикам у детей становятся высокими, снижается ценность того, что они приносят и появляется разочарование. «Тогда развивается потребительское отношение и ребенку трудно радоваться и быть благодарным простым вещам. Здесь родителям важно хорошо подумать, стоит ли откликаться на возрастающие запросы, будет ли это полезно для ребенка», - считает психолог.
Нас интересовал вопрос: как стоит себя вести родителям, которых застукали за исполнением обязанностей гномика. «Не вижу ничего страшного в том, если дети случайно увидели, как родители "работают" за гномиков. Можно, например, сказать, что гномики сами не успевали положить в носок подарок и попросили родителей передать. Но такие моменты "открытий" по капельке приближают ребенка к реальности, в которой добрые волшебники и творцы чудес - родители. Это неплохо, ведь грустное осознание, что гномиков и Деда Мороза нет, как и хоть добрых, но сказок, это важная часть взросления», - сказала Светлана.
А вы считаете важной декабрьскую работу гномиков?