Все родители, бабушки и дедушки хотят исполнить желания своих детей на Рождество, и хотя иногда это бывает непростой задачей, многие родители стараются порадовать своих детей кучей подарков. Одна новоиспеченная мама поделилась в социальных сетях шокирующим видео с настоящей горой подарков, от которой у некоторых более скромных людей заслезятся глаза, пишет Naine.
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Количество подарков, купленных на первое Рождество малыша, шокировало интернет-пользователей
Многие бабушки дарят внукам лишь плюшевые игрушки, настольные игры или одежду, но одна новоиспеченная бабушка решила подарить своему внуку на первое Рождество все, что он только мог пожелать. Женщина по имени Мичи Джеймс поделилась в TikTok видео, в котором показала все игрушки и одежду, которые ее мама отправила своему единственному внуку. Однако это видео вызвало жаркие споры о том, сколько подарков должны получать дети.