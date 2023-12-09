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Количество подарков, купленных на первое Рождество малыша, шокировало интернет-пользователей

Мона Ли Коннапере
, репортер-редактор
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Все родители, бабушки и дедушки хотят исполнить желания своих детей на Рождество, и хотя иногда это бывает непростой задачей, многие родители стараются порадовать своих детей кучей подарков. Одна новоиспеченная мама поделилась в социальных сетях шокирующим видео с настоящей горой подарков, от которой у некоторых более скромных людей заслезятся глаза, пишет Naine.

Многие бабушки дарят внукам лишь плюшевые игрушки, настольные игры или одежду, но одна новоиспеченная бабушка решила подарить своему внуку на первое Рождество все, что он только мог пожелать. Женщина по имени Мичи Джеймс поделилась в TikTok видео, в котором показала все игрушки и одежду, которые ее мама отправила своему единственному внуку. Однако это видео вызвало жаркие споры о том, сколько подарков должны получать дети.

В ролике, опубликованном в социальных сетях, можно увидеть невероятное количество подарков, разложенных на ковре, словно в спальне женщины открылся магазин игрушек. Среди подарков, разложенных на кровати, - детская одежда, книги и бесчисленные игрушки. Под видео Джеймс написала, что это не только первое Рождество ребенка, но и первый праздник единственного внука для ее родителей, поэтому бабушка и дедушка хотели сделать его особенным, пишет Tyla

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