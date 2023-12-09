Сб, 9.12.2023
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Воры в балаклавах обнесли дом Киану Ривза в Лос-Анджелесе

Limon.ee
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Киану Ривз.
Киану Ривз. Фото: Casey Flanigan

Звезда «Матрицы» Киану Ривз стал жертвой ограбления, пишет TMZ, ссылаясь на правоохранителей. По данным портала, к актеру в дом проникли неизвестные, похитив огнестрельное оружие. Украли ли воры что-то еще, не сообщается.

Примечательно, что за шесть часов до этого правоохранители получили будто бы звонок из будущего: в среду, около 19:00, кто-то сообщил по телефону о том, что видел подозрительных личностей на участке Ривза. Полицейские незамедлительно приехали, но никого не нашли.

Однако примерно через шесть часов в доме сработала сигнализация. Просмотрев камеры, правоохранители увидели нескольких мужчин в балаклавах, разбивающих стекло и проникающих в жилище. Уточняется, что самого актёра в момент ограбления дома не было.

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