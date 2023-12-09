Воры в балаклавах обнесли дом Киану Ривза в Лос-Анджелесе

Звезда «Матрицы» Киану Ривз стал жертвой ограбления, пишет TMZ, ссылаясь на правоохранителей. По данным портала, к актеру в дом проникли неизвестные, похитив огнестрельное оружие. Украли ли воры что-то еще, не сообщается.
Примечательно, что за шесть часов до этого правоохранители получили будто бы звонок из будущего: в среду, около 19:00, кто-то сообщил по телефону о том, что видел подозрительных личностей на участке Ривза. Полицейские незамедлительно приехали, но никого не нашли.
Однако примерно через шесть часов в доме сработала сигнализация. Просмотрев камеры, правоохранители увидели нескольких мужчин в балаклавах, разбивающих стекло и проникающих в жилище. Уточняется, что самого актёра в момент ограбления дома не было.