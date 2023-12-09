Воры в балаклавах обнесли дом Киану Ривза в Лос-Анджелесе

Примечательно, что за шесть часов до этого правоохранители получили будто бы звонок из будущего: в среду, около 19:00, кто-то сообщил по телефону о том, что видел подозрительных личностей на участке Ривза. Полицейские незамедлительно приехали, но никого не нашли.