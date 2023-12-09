Чего мужчины хотят больше всего, но боятся попросить: опрос 10 000 холостяков

Проведенный опрос среди 10 000 одиноких мужчин показал, что большинство из них мечтают жениться.

Как пишет YourTango, каждому из них был задан один вопрос: «Чего вы больше всего хотите от своей личной жизни?». И оказалось, что 86% этих мужчин больше всего хотят найти женщину своей мечты, влюбиться в нее и вступить в брак.

«Многие женщины считают, что мужчины хотят уложить их в постель только на ночь без каких-либо условий… Однако, женщина, придерживающаяся убеждения, что каждого мужчину интересует только одно, так же несправедлива, как и мужчины, считающие, что женщин интересуют только деньги. Это создает напряжение, враждебность, неуверенность и риск разрушить отношения еще до того, как у них появится шанс на процветание», - говорится в публикации.

Утверждается, что бесспорно мужчины хотят секса, но им также нужна эмоциональная связь:

«Проблема в том, что они не всегда передают это убедительно. Причины этого недопонимания различны. Прежде всего, мужчины имеют узкое и ограниченное представление о том, как, по их мнению, им разрешено эмоционально общаться с женщинами. Во многих случаях секс для них является предложением или средством достижения этой связи. Им нужна именно связь!»