ВИДЕО ⟩ Отт Лепланд открыл дверь телезрителям в свою холостяцкую квартиру в центре Таллинна

Отт Лепланд - один из самых любимых музыкантов Эстонии, который до сих пор не делился с прессой подробностями своей личной жизни. Сегодня в 20.30 он впервые откроет дверь своей холостяцкой квартиры в центре Таллинна в программе Öökülaline («Ночной гость» - прим.ред.) на Kanal 2 и расскажет о своем извилистом творческом пути.
Ведущий Март Нормет пытается разгадать тайну любимого многими жителями Эстонии певца Отта Лепланда, визитной карточкой которого являются его мощно звучащие песни. В то же время Лепланд - прекрасный актер юмористического сериала и настоящий любитель фитнеса, проводящий часы в спортзале.
Отт Лепланд как будто прожил несколько жизней. Сначала он прославился, когда был маленьким мальчиком, его имя было на слуху в каждом эстонском доме. Затем он на долгие годы исчез из поля зрения публики, пока в 2009 году не стал победителем шоу Eesti otsib superstaari.
С Мартом Норметом Отта связывает конкурс Eesti Laul 2012 года и последующий конкурс Евровидение в Баку, где Отт занял шестое место со своей песней Kuula. С тех пор Отт прочно занял место в рейтинге лучших эстонских певцов. «Жизнь начинается вне зоны комфорта», - объясняет Отт свой напряженный график и образ жизни.
Насколько легко или трудно Отту ходить на свидания? В чем его феномен, по мнению друзей и коллег? Увидите в программе Öökülaline на Kanal 2 сегодня в 20.30.