ВИДЕО ⟩ Отт Лепланд открыл дверь телезрителям в свою холостяцкую квартиру в центре Таллинна

Ведущий Март Нормет пытается разгадать тайну любимого многими жителями Эстонии певца Отта Лепланда, визитной карточкой которого являются его мощно звучащие песни. В то же время Лепланд - прекрасный актер юмористического сериала и настоящий любитель фитнеса, проводящий часы в спортзале.

Отт Лепланд как будто прожил несколько жизней. Сначала он прославился, когда был маленьким мальчиком, его имя было на слуху в каждом эстонском доме. Затем он на долгие годы исчез из поля зрения публики, пока в 2009 году не стал победителем шоу Eesti otsib superstaari.

С Мартом Норметом Отта связывает конкурс Eesti Laul 2012 года и последующий конкурс Евровидение в Баку, где Отт занял шестое место со своей песней Kuula. С тех пор Отт прочно занял место в рейтинге лучших эстонских певцов. «Жизнь начинается вне зоны комфорта», - объясняет Отт свой напряженный график и образ жизни.

Отт Лепланд в программе Öökülaline. Фото: Kanal 2 / «Öökülaline»

Насколько легко или трудно Отту ходить на свидания? В чем его феномен, по мнению друзей и коллег? Увидите в программе Öökülaline на Kanal 2 сегодня в 20.30.