Премьер-министр Кая Каллас поделилась в социальных сетях рождественскими фотографиями, на которых она украшает елку в доме Стенбока. «В этом году елка украшена пипаркооками, которые в доме Стенбока делают сами, - отличная идея, а главное, оно чудесно пахнет», - написала Каллас в своем Instagram.
«Когда в дом Стенбока привозят ель, премьер-министр первым вешает на нее украшения», - поясняет премьер-министр Кая Каллас в социальной сети. Она добавляет, что ей нравится эта традиция.
Но в этот раз все было немного иначе. «В первых числах декабря я была с рабочим визитом в Дубае, где проходила конференция по климату COP28. Но когда я вернулась домой, у меня появилась возможность самой повесить на елку несколько рождественских украшений», - пишет Каллас.
Однако каждый год рождественская елка в доме Стенбока отличается от предыдущих. «В этом году елка украшена имбирными пряниками, которые в доме Стенбока делают сами. Это отличная и необычная идея для украшения рождественской елки, а пряники пахнут просто чудесно».
После важного рабочего визита в Дубай Каллас повесила на елку свои собственные украшения!