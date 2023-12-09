«Когда в дом Стенбока привозят ель, премьер-министр первым вешает на нее украшения», - поясняет премьер-министр Кая Каллас в социальной сети. Она добавляет, что ей нравится эта традиция.

Но в этот раз все было немного иначе. «В первых числах декабря я была с рабочим визитом в Дубае, где проходила конференция по климату COP28. Но когда я вернулась домой, у меня появилась возможность самой повесить на елку несколько рождественских украшений», - пишет Каллас.

Однако каждый год рождественская елка в доме Стенбока отличается от предыдущих. «В этом году елка украшена имбирными пряниками, которые в доме Стенбока делают сами. Это отличная и необычная идея для украшения рождественской елки, а пряники пахнут просто чудесно».

После важного рабочего визита в Дубай Каллас повесила на елку свои собственные украшения!