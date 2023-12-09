ФОТО ⟩ Для жителей Таллинна сделали необычную и полезную елочку

В отделе литературы на иностранных языках Таллиннской центральной библиотеки (Лиивалайа, 40) при участии жителей города устанавливали зеленую рождественскую елку и мастерили праздничные украшения из вторичных материалов.
Рождественская ель, собранная из книг, - экологичная альтернатива дереву, принесенному из леса. Для возведения елочной композиции вдохновителю идеи флористу Татьяне Тридворной и ее команде понадобилось около 1000 книг, списанных из библиотечного фонда.
Необычную рождественскую елку можно увидеть до 8 января, после чего составляющие ее книги смогут разобрать все желающие.