Скончался культовый американский актер

Печальную новость сообщил сына актера Патрик. О причинах смерти ничего не сообщается. Однако известно, что в 2001 году у О'Нила диагностировали хронический лейкоз, а в 2012-м - рак простаты.

Один из главных героев Голливуда 1970-х годов знаком любителям кино по культовым в Америке фильмам «История любви» (номинации на «Золотой глобус» и «Оскар») и «Бумажная луна», в котором он снялся вместе с 9-летней дочерью Татум О'Нил. И снова была номинация на «Золотой глобус».

На весь мир его прославила главная роль в фильме Стэнли Кубрика «Барри Линдон». Также О'Нил сыграл роль Макса Кинана в сериале «Кости». Был в его кинобиографии и эпизод в сериале «Отчаянные домохозяйки», где он предстал в образе Родни Скаво.

Райан О'Нил был удостоен итальянской премии «Давид ди Донателло», которая присваивается лучшим иностранным актерам. Имеет звезду на «Аллее славы» в Голливуде.