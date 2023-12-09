Открывшая пиццерию в Таллинне Domino's Pizza не справилась с первым днем работы

Вечером 8 декабря, в первый официальный рабочий день пиццерии, на странице Domino's Pizza вместо товаров красовались извинения: «Приносим свои извинения. В связи с очень большим объемом заказов в настоящее время мы не можем принимать онлайн-заказы. Пожалуйста, повторите попытку через некоторое время или закажите пиццу на месте в нашем ресторане в торговом центре Mustamäe keskus».

Редакция Nelli Teataja, которая хотел отпраздновать вечер пятницы пиццей, подождала некоторое время, но ситуация не улучшалась. Кажется, несколько тысяч человек пришли вчера вечером к идее заказать пиццу в новом месте. Также стоит учитывать, что Мустамяэ - район с самой высокой плотностью населения, где на квадратный километр приходится 8400 человек (вполовину меньше в Ласнамяэ, 2300 в районе Кесклинн).