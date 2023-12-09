Посылка, отправленная через посылочный автомат, прибыла позже, чем ожидалось. «Она выставила меня в Сети как мошенницу»

Путь посылки, отправленной из Тарванди, оказался более длительным, чем обычно, что вывело из себя получателя посылки, который с нетерпением ее ждал. Женщина подумала, что отправитель посылки ее обманул, и опубликовала соответствующий пост в Facebook. «Что делать и думать? Если человек говорит, что посылка в пути, но по коду отслеживания видно, что посылка не отправлена, а на сообщения не отвечает», - говорит Сандра, заказавшая посылку. Сигри, отправившая посылку, считает ситуацию удручающей. «Я отправила посылку в оговоренное время», - подтверждает она. DPD остались немногословны, комментируя случившееся, пишет Elu24.