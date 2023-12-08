Стало известно, какие хитрости помогают Кейт Миддлтон выглядеть моложе

В отличие от остальных членов британской королевской семьи Кейт Миддлтон, кажется, с годами только молодеет, а не наоборот. Сейчас принцессе Уэльской 41 год, за плечами у нее трое родов, а выглядит супруга принца Уильяма так же свежо, как на снимках, сделанных папарацци много лет назад, когда ее отношения с мужем только начинались. И вот как это ей удается.
Профессиональный косметолог Амиш Патель проанализировала последние снимки Кейт с одного из королевских приемов (того самого, на котором она появилась в своем «платье мести») и назвала главные секреты моложавой внешности принцессы. Во-первых, туго затянутые наверх волосы - именно такой прием создает ощущение «подтяжки лица». Кроме этого, цвет волос в случае с Кейт тоже играет роль: темные локоны придают ее внешнему виду свежести и молодости.
Во-вторых, кожа. У Миддлтон она выглядит действительно молодой. Амиш утверждает, что все дело в здоровом образе жизни, активности и сбалансированном питании, а еще правильный уход. Известно, что Кейт обожает делать маску с пчелиным ядом - это один из любимых ее бьюти-продуктов, который, как мы видим, дает неплохие плоды.
Ну а третьей составляющей молодости принцессы Патель назвала густые брови. «Если у вас есть складки и морщинки под глазами, правильные брови могут отвлечь внимание от этой области. В молодые годы брови Кейт были тонкими и сильно выщипанными, но теперь они снова стали гуще», - подметила косметолог.