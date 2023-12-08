Стало известно, какие хитрости помогают Кейт Миддлтон выглядеть моложе

В отличие от остальных членов британской королевской семьи Кейт Миддлтон, кажется, с годами только молодеет, а не наоборот. Сейчас принцессе Уэльской 41 год, за плечами у нее трое родов, а выглядит супруга принца Уильяма так же свежо, как на снимках, сделанных папарацци много лет назад, когда ее отношения с мужем только начинались. И вот как это ей удается.