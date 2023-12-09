ГОРОСКОП НА 9 ДЕКАБРЯ ⟩ Главная задача дня для Скоприонов – укрепление связей с постоянным партнером, а у Рыб появится возможность внести свежесть в постоянно действующие договоренности

Стрелец

Повседневные обязанности потребуют от вас тщательности и основательности, а также материальной ответственности. Это может раздражать и нервировать вас. Не поддавайтесь на подзуживания и болтовню друзей и знакомых. Их слова способны свести вас с натоптанной, утрамбованной дороги материального успеха и благополучия. Займитесь своим здоровьем, попробуйте оценить и при необходимости мягко реорганизовать принципы питания, общий режим дня. Из лекарств отдайте предпочтение проверенным медикаментам и методам, натуральным народным средствам, гомеопатическому лечению.

Козерог

Ваши вкусы могут несколько измениться, а на свои потребности вы потратите чуть больше, чем подсказывает скучный здравый смысл. Заработок становится для вас одной из основных, животрепещущих тем. Продумайте методы обновления в этой области, изучите чужой опыт, примите во внимание общественные тенденции и советы друзей. В результате вы сможете внести в свое материальное положение заметные улучшения, не трогая основ своего существования и не отклоняясь от основного курса. Вы можете увеличить расходы на творчество, если оно стало для вас не только удовольствием, но и необходимостью.

Водолей

Мечтательность не мешает вам думать о материальном благополучии, правильно оценивать роль надежности и стабильности в своей жизни. И все же вам не избежать нововведений в том, что касается быта, привычек, расходов и приобретений. Особенно ярко эта тенденция будет ощущаться январскими Водолеями. Высока вероятность того, что в их жизнь внесет новшества романтическое знакомство, любовь, порождая стремление нравиться. Им захочется украсить и обновить свой обиход, освежить имидж или пересмотреть уровень расходов на его поддержание, отправиться в путешествие или сменить место жительства.

Рыбы

Попытавшись удовлетворить свои прихоти, вы можете немного перемудрить и не получить того удовольствия, на какое рассчитывали, начать испытывать сомнения, смутное раздражение. Сегодня трудно сделать четкие выводы о новых знакомых, но можно поменять представления о прежних партнерах или видоизменить собственные вкусы. Не рекомендуется затевать переговоры, если вы ждете предсказуемости, однозначного результата. Напротив, новизна ощущений, впечатлений вам обеспечена. В постоянно действующие договоренности можно внести свежесть, смягчить или попробовать обновить их финансовые условия.