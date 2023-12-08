БЕСИТ? ⟩ Приходи и выскажись: новое импровизационное шоу поможет разобраться

Приходи посмотреть, как Антон, Валтерс и Денис, вживую, придумывают новые шутки, о вещах, которые бесят нас всех в повседневной жизни.

Комики обшутят как то, что раздражает их, так и вещи, которые достали именно тебя, уважаемый зритель! Так что обязательно готовьте свои недовольства и мы их попробуем в юмористической форме решить!

Живые реакции, совершенно неожиданные идеи и абсолютно никаких рамок.

Когда? 16 декабря

Во сколько? Первый сеанс: 18:00. Второй сеанс: 20:30.

Где? Таллинн, Heldeke, Tööstuse 13

Билеты 3 категорий: 15, 17.5 и 20 евро

Разницы никакой нет, чем раньше приобрел, тем меньше заплатил.

P.S. В зале свободная рассадка, с любого места видно идеально, просьба приходить за 20-30 минут до начала, чтобы успеть заказать напитки в баре и занять свое место.