«Продавцы были очень грубы и сказали, чтобы мы вообще не смотрели на этикетку», - говорит клиентка, которая утверждает, что столкнулась с крайне непонятным обслуживанием в магазине Douglas в тартуском центре Kvartal. Покупательницу смутили ценники, пишет Elu24.
Для подписчиков
Покупатель в замешательстве из-за ценников в Douglas: чему вообще можно доверять в Эстонии?
Комментарий директора магазина!
Тартуский магазин Douglas ввел Дженни в ступор странными ценами. Женщина, зашедшая в магазин, чтобы выбрать духи, обнаружила, что ценники на товарах не соответствуют действительности.