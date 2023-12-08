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Покупатель в замешательстве из-за ценников в Douglas: чему вообще можно доверять в Эстонии?

Комментарий директора магазина!
Стен Таливеэ
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Фото: Lugeja foto / Elu24 kollaaž

«Продавцы были очень грубы и сказали, чтобы мы вообще не смотрели на этикетку», - говорит клиентка, которая утверждает, что столкнулась с крайне непонятным обслуживанием в магазине Douglas в тартуском центре Kvartal. Покупательницу смутили ценники, пишет Elu24.

Тартуский магазин Douglas ввел Дженни в ступор странными ценами. Женщина, зашедшая в магазин, чтобы выбрать духи, обнаружила, что ценники на товарах не соответствуют действительности.

Например, на этикетке духов Gucci Bloom указана цена 58 евро, но цена указана за 1000 миллилитров. Однако объем флакона духов составляет 30 миллилитров.

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