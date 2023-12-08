Покупатель в замешательстве из-за ценников в Douglas: чему вообще можно доверять в Эстонии?

«Продавцы были очень грубы и сказали, чтобы мы вообще не смотрели на этикетку», - говорит клиентка, которая утверждает, что столкнулась с крайне непонятным обслуживанием в магазине Douglas в тартуском центре Kvartal. Покупательницу смутили ценники, пишет Elu24.