Подарок под елку для всех: живущая в Латвии LOBODA приготовила сюрприз для своих слушателей

Сегодня, 8 декабря Светлана Лобода представила live video на новую песню «Метелица». В нем артистка исполнила сингл живьем в сопровождении музыкантов латышей, которые за последние два года стали неотъемлемой частью ее команды. А сама видео-работа была снята и срежиссирована в Риге.

Новую композицию LOBODA называет подарком под ёлку для всех, кто хоть единожды любил по-настоящему.

«В тишине украшенных улиц особенно громко звучит одиночество. Многие из нас в эти дни грустят о прошлом, но главное, ни при каких условиях не терять веры в будущее» - комментирует LOBODA.

«Метелица» уже доступна к прослушиванию на всех стриминговых платформах https://loboda.bfan.link/metelica

Live video на YouTube - канале LOBODA https://youtu.be/kQUcanPYqwM?feature=shared

Напоминаем, что LOBODA заявлена в качестве одного из хедлайнеров предстоящего масштабного фестиваля Õllesummer и уже в июле 2024 года представит Украину на певческом поле Таллина.