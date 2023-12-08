ТЮРЬМА ИЛИ... ⟩ Напавшей на работника ресторана женщине вынесли неожиданный приговор

Имя Розмари Хейн стало известно в сентябре этого года, когда в социальных сетях появилось видео ее агрессивного поведения в одном из ресторанов популярной американской сети быстрого питания Chipotle. На видео, которое было опубликовано в социальных сетях, видно, как Хейн спорит с работником ресторана и в конце концов бросает еду ей в лицо.

Работница, которую звали Эмили Рассел, пожаловалась на запугивающее поведение женщины в суд, где мать четверых детей признала себя виновной в нападении. В суде выяснилось, что женщина обиделась на сотрудника Chipotle, потому что, по ее мнению, он не совсем правильно оформил блюдо. Судья сказал, что такое поведение совершенно неприемлемо и ее реакция была неуместной.