ТЮРЬМА ИЛИ... ⟩ Напавшей на работника ресторана женщине вынесли неожиданный приговор

Женщина, бросившая еду в лицо работнику ресторана быстрого питания, недавно предстала перед судом и получила довольно неожиданный приговор за свою вспышку гнева.
Имя Розмари Хейн стало известно в сентябре этого года, когда в социальных сетях появилось видео ее агрессивного поведения в одном из ресторанов популярной американской сети быстрого питания Chipotle. На видео, которое было опубликовано в социальных сетях, видно, как Хейн спорит с работником ресторана и в конце концов бросает еду ей в лицо.