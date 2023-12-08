«Сегодня я воспользуюсь правом не комментировать. Я должен сначала ознакомиться с решением», - «пошутивший о бомбе» Райво Курс был немногословен после слушаний в Харьюском уездном суде. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления более чем средней тяжести, поскольку был сделан ложный вызов спецслужбы. Он был приговорен к одному дню ареста, пишет Elu24.
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ФОТО ⟩ Спровоцировавший бомбовую угрозу в Таллиннском аэропорту житель Эстонии предстал перед судом
В середине октября Райво Курс стал причиной ложного вызова в Таллиннский аэропорт как полиции, так и службы спасения. Мужчина разговаривал с сотрудником аэропорта у стойки регистрации, который спросил его, нет ли у него в чемодане запрещенных предметов, после чего Курс ответил, по воспоминаниям сотрудника, одним словом: «Бомба!»