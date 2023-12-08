ФОТО ⟩ Спровоцировавший бомбовую угрозу в Таллиннском аэропорту житель Эстонии предстал перед судом

В середине октября Райво Курс стал причиной ложного вызова в Таллиннский аэропорт как полиции, так и службы спасения. Мужчина разговаривал с сотрудником аэропорта у стойки регистрации, который спросил его, нет ли у него в чемодане запрещенных предметов, после чего Курс ответил, по воспоминаниям сотрудника, одним словом: «Бомба!»