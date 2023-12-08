В четверг вечером таллиннский Coca-Cola Plaza был переполнен любителями музыки, которые посетили вечеринку, посвященную выходу нового сингла Beatrice и AG Helikiirusel. Смотрите в галерее, кто пришел на презентацию сингла, пишет Elu24.
Для подписчиков
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, какая яркая публика собралась в Coca-Cola Plaza: что же там происходило?
Ведущая Kanal 2 и певица Beatrice, которая в прошлом году выпустила хитовую песню La Vida Loca, представила свой новый сингл Helikiirusel вместе со своим парнем-рэпером AG (Сильвер Ориссаар) в четверг вечером в кинотеатре Coca-Cola Plaza.