«ОН ВСЕМ НАМ ТАК НУЖЕН СЕГОДНЯ!» ⟩ Назван главный цвет 2024 года, что думает о нем эстонский дизайнер Диана Денисова

«Ах, какая прелесть, нежность и трогательность!» - восклицает Диана Денисова.

Именно такие ассоциации пришли таллиннскому дизайнеру в голову, когда она увидела цвет 2024 года. «Этот нежный оттенок персика Pantone назвал PEACH FUZZ, "персиковым пушком". Даже название кажется мне милым и ласковым», - говорит Диана Денисова.

Институт цвета Pantone характеризует свой выбор так: теплый и уютный оттенок, подчеркивающий наше стремление к единению с окружающими и вызывающий чувство нежности и заботы.

«Я думаю, это именно то, что всем нам так нужно сегодня», - отмечает дизайнер.

Цвет 2024 года - Peach Fuzz или «персиковый пушок». Фото: Shutterstock

По мнению дизайнера, кому-то этот цвет покажется детским и не очень серьезным. «Позвольте сразу же не согласиться с такими определениями. В наше время у цвета нет возраста и гендерных предпочтений», - говорит Денисова.

По мнению таллиннского дизайнера, с точки зрения психологии стиля, такой цвет больше всего подойдет барышням нежным, чувствительным, с высоким уровнем эмпатии. Но если этот цвет просто нравится, то, конечно, любой из нас может ввести его в свой гардероб, хотя бы в виде аксессуаров.

«В моем шкафу пока нет такого цвета, зато теперь у меня точно будет возможность исправить это недоразумение, - говорит Диана Денисова. - Но я хочу еще раз напомнить, что цвет года - это не приговор. Мы и только мы решаем, какие цвета носить, какими любоваться, а какие оставить в стороне».