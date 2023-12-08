Гостьями пятничного выпуска Limon LIVE стали две роскошные брюнетки – победительница музыкального конкурса «Стань суперзвездой-2023» Анна Мужайло и его организатор Ксения Смаркутская. Почему у нас так любят рвать на части и критиковать победителей, волна хейта и соперничество на столичных конкурсах - об этом и многом-многом другом зашла речь в студии. Смотрите ВИДЕО!
LIMON LIVE ⟩ «Я работала на автомойке!» Победительница «Стань суперзвездой» и его организатор раскрыли пикантные подробности конкурсов в Таллинне
28-летняя Анна Мужайло признается, что после победы на конкурсе ее стали узнавать на улицах Таллинна. «Знаете, я вас где-то видел! Не помню, что вы натворили, но я запомнил ваши глаза» - с такими словами к ней недавно обратился случайный прохожий.
«Меня теперь узнают по глазам, можно было в принципе и не петь, да?» - смеется Анна Мужайло. Певица приехала в Таллинн из Украины в 2019 году. Финалистка популярного проекта «X-Фактор» о себе рассказывает, что на родине ничего тяжелее микрофона в руках не держала. Правда, в Эстонии красотке с космической внешностью пришлось работать на автомойке.
«Началась „корона“, всем стало резко не до песен, - рассказывает Анна, как осталась в Эстонии без работы во время коронавируса. - Улетать я не хотела, здесь появились друзья, но жить на что-то было нужно. В плане работы было тяжело. Я тогда не знала эстонский язык. Это сейчас ma õppin eesti keelt. Я думала, что если здесь много русскоязычных, то можно и без государственного языка справиться. Но на самом деле нет, по профессии было очень тяжело найти работу».
Энергичная Анна решила устроиться работать на одну из автомоек в столичном районе Мустамяэ.
«Я мыла машины, я полировала машины, - рассказывает Анна свою историю. - Я достаточно долго проработала на автомойке. Физически, конечно, было очень тяжело, но я воспринимала это как бесплатный спортивный зал». Сейчас работа на автомойке осталась в прошлом. Анна открыла вокальную студию в Таллинне, а чтобы вспомнить, каково это - самой стоять на сцене, отправилась на конкурс «Стань суперзвездой-2023».
В этом году конкурс «Стань суперзвездой» проходил уже в пятый раз. Интересно, что Анна уже принимала в нем участие, когда он только стартовал в Таллинне в 2019 году, но тогда покорить жюри ей не удалось. Поэтому Анна вернулась на конкурс спустя четыре года. Все это время она усердно учила вокалу других, но сама на сцену не выходила. Но в один момент почувствовала непреодолимое желание подать заявку на конкурс и, как оказалось, не зря.
Как это обычно бывает, победительница получила волну недовольных комментариев, почему это в конкурсе, который нацелен на поиск талантов, затесался матерый профессионал. Впрочем, с хейтом сталкиваются не только участники конкурсов и их победители, но и их организаторы.
«Как правило, мы получаем вопросы о том, как считаются баллы, на каком основании они ставятся, как выбирается коллегия жюри, - перечисляет организатор конкурса «Стань суперзвездой» и его ведущая Ксения Смаркутская. - Критикуют внешний вид. Говорят, как можно вообще в таком виде выйти на сцену. И это не только в адрес участников, но и в адрес ведущих. Мы привыкли к критике, нам это нравится, мы этим живем. Мы ждем еще больше любых комментариев в наш адрес, потому что наша цель - найти людей, в которых скрыт талант. Тех, кто поет в душе или в душе. И как раз люди, которые поют в душе, зачастую реально классно поют, но им не хватает вот этого драйва - выйти на сцену и показать себя. В этом мы им и помогаем, логично, что это вызывает массу негативных комментариев».
Как говорится, собака лает - караван идет, несмотря на критику, конкурс «Стань суперзвездой» набирает обороты. В этом году ему исполнилось пять лет, а в следующем организаторы планируют провести его финал не в Таллинне, а уже в Латвии, и привлечь участников еще и из Литвы.
«Откровенно говоря, очень много похожих конкурсов появилось за последние два года. Нас пытаются копировать, но это сложно. Потому что у нас не обычный подход, так как у нас участие в конкурсе бесплатно, что отличает его от многих-многих других конкурсов, будь то музыкальные конкурсы или конкурсы красоты, которые проходят по всей Европе. Обычно с участников берут какой-то взнос. В нашем случае - это благотворительный шаг. Мы хотим сделать звездами тех людей, которые никакого отношения к этому не имеют, потому негативные комментарии мы всегда и получаем», - объясняет Ксения Смаркутская.
Что таит в себе кухня столичных конкурсов, как чувствуют себя победители и с какими трудностями сталкиваются организаторы, смотрите в свежем выпуске Limon LIVE. Скучно точно не будет!