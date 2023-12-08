LIMON LIVE ⟩ «Я работала на автомойке!» Победительница «Стань суперзвездой» и его организатор раскрыли пикантные подробности конкурсов в Таллинне

В этом году конкурс «Стань суперзвездой» проходил уже в пятый раз. Интересно, что Анна уже принимала в нем участие, когда он только стартовал в Таллинне в 2019 году, но тогда покорить жюри ей не удалось. Поэтому Анна вернулась на конкурс спустя четыре года. Все это время она усердно учила вокалу других, но сама на сцену не выходила. Но в один момент почувствовала непреодолимое желание подать заявку на конкурс и, как оказалось, не зря.

«Как правило, мы получаем вопросы о том, как считаются баллы, на каком основании они ставятся, как выбирается коллегия жюри, - перечисляет организатор конкурса «Стань суперзвездой» и его ведущая Ксения Смаркутская. - Критикуют внешний вид. Говорят, как можно вообще в таком виде выйти на сцену. И это не только в адрес участников, но и в адрес ведущих. Мы привыкли к критике, нам это нравится, мы этим живем. Мы ждем еще больше любых комментариев в наш адрес, потому что наша цель - найти людей, в которых скрыт талант. Тех, кто поет в душе или в душе. И как раз люди, которые поют в душе, зачастую реально классно поют, но им не хватает вот этого драйва - выйти на сцену и показать себя. В этом мы им и помогаем, логично, что это вызывает массу негативных комментариев».