РОСКОШНАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Жительницам Таллинна подали на завтрак гламур и бриллианты

На утреннем мероприятии, главной темой которого были бриллианты, гостям рассказали о трендах и истории ювелирных изделий. По словам эксперта по ювелирным изделиям Goldtime Авели Киппари, за почти 25 лет деятельности Goldtime рынок люксовых украшений стал более захватывающим, а производство и ношение аксессуаров дает все больше возможностей для самовыражения.

Кроме Киппари, на мероприятии своим опытом работы в мире ювелирных изделий поделилась известный дизайнер украшений, геммолог и создатель бренда бриллиантов Karine Parras Карин Паррас. Эмоции красных дорожек мира гламура передала главный редактор известного журнала Säde Кристи Пярн-Валдоя.

«Мне действительно очень приятно представить эстонским женщинам очарование лабораторных бриллиантов, помимо уже знакомых и добытых из недр земли натуральных бриллиантов. Важно заметить, что это тоже драгоценные камни, которые обладают идентичными химическими, физическими и оптическими свойствами по сравнению с натуральными. Созданные в лаборатории бриллианты обладают более доступной ценой, что дает больше возможностей для выбора», - добавила ювелирный дизайнер.

Утреннее мероприятие было вдохновлено бессмертной ролью Одри Хепберн в культовом фильме «Завтрак у Тиффани». «Надень шелковое платье, добавь жемчужное ожерелье на шею и позволь мечтам унести тебя. Знай, что ни одна мечта не слишком велика!» - именно так думала Холли Голайтли в легендарной сцене «Завтрак у Тиффани» перед витриной Tiffany & Co.

Гости мероприятия доказали, что гламур и бриллианты - это не только вечерние праздничные атрибуты. Именно так очаровательная певица Эда-Инес Этти провела прибывших гостей через волшебную страну украшений на приятном утреннем бранче. Атмосферные беседы в компании ароматного утреннего кофе и красивого латте-арта от Chaidla, тающие во рту круассаны и утонченные мимозы собрали вместе праздничную компанию, чтобы перед рождественский суматохой взять паузу и дать время своим мечтам оформиться в рождественские пожелания.

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