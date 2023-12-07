Пт, 8.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG

СЧАСТЛИВЧИК ДЕКАБРЯ ⟩ Павел Глоба назвал единственный знак Зодиака, которому повезет под конец года

Limon.ee
Copy
Фото: Shutterstock

Назван единственный знак Зодиака, которому очень повезет в декабре. Свой прогноз представил известный астролог Павел Глоба.

Звезды принесут удачу в последний месяц уходящего года Водолею. Представителям этого знака с легкостью будет удаваться все, за что бы они ни взялись. Кроме того, их заметит руководство, им могут предложить повышение, и рост доходов не заставит себя ждать.

А еще наладится личная жизнь - одинокие Водолеи смогут встретить свою вторую половинку, если не будут пренебрегать новыми знакомствами, а у семейных Водолеев в отношениях наступит гармония и понимание, обещает Глоба.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх