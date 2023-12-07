СЧАСТЛИВЧИК ДЕКАБРЯ ⟩ Павел Глоба назвал единственный знак Зодиака, которому повезет под конец года

Назван единственный знак Зодиака, которому очень повезет в декабре. Свой прогноз представил известный астролог Павел Глоба.
Звезды принесут удачу в последний месяц уходящего года Водолею. Представителям этого знака с легкостью будет удаваться все, за что бы они ни взялись. Кроме того, их заметит руководство, им могут предложить повышение, и рост доходов не заставит себя ждать.
А еще наладится личная жизнь - одинокие Водолеи смогут встретить свою вторую половинку, если не будут пренебрегать новыми знакомствами, а у семейных Водолеев в отношениях наступит гармония и понимание, обещает Глоба.