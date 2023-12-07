СМОТРИТЕ И УЧИТЕСЬ ⟩ Специалист по фэн-шуй показала жителям Эстонии, куда поставить елку, чтобы привлечь удачу в 2024 году

2024 год уже стучится в дверь, и чтобы он принес нам радость, удачу, любовь и достаток, следует установить украшенную елку в правильное место. Китайский астролог, фэншуй-консультант, автор ежегодного «Календаря удачи» Ольга Кирну специально для портала Limon.ee рассказывает и показывает, как это правильно сделать.
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Ольга Кирну объясняет, место установки рождественской елки становится на месяц активным пространством в доме, поэтому лучше выбрать место, где находится благоприятная энергия и с помощью елочки усилить ее поток.
«Негативные секторы лучше не тревожить и не беспокоить шумом и миганием гирлянд, - предупреждает специалист по фэн-шуй. - Повторюсь, устанавливать елочку можно в любое место, но вот включать гирлянды и шуметь можно не везде. Елочка является мощным активатором в пространстве. Если она активна (шум, гам, мигание гирлянд) в неблагоприятном секторе, то это может спровоцировать неприятности в доме. А если ваша елочка активна, напротив, в благоприятном секторе, то будет удача в доме».
Рекомендации по секторам:
Юг - украшайте елку в серых, белых и серебристых тонах. Для украшения выбирайте шары. Не используйте мерцающие гирлянды, либо включайте их лишь на пару часов в день (после 5 января можно дольше).
Юго-Запад - если у вас будет стоять елка в этом секторе, то украсьте ее в бордовых или красных тонах. Добавьте серебристых и белых оттенков. Можете жечь свечи и включать гирлянды.
Запад - украшайте елку в бежевых, золотистых, желтых и коричневых тонах. Можно добавить белых и серебряных деталей. Включайте мерцающие гирлянды периодически (не постоянно).
Северо-Запад - не рекомендую использовать этот сектор для елки. Ну если нет других вариантов, то ставьте без гирлянд и не шумите и не гремите около елки. Украшайте в серебристых, белых и серых тонах. Желательно использовать круглые шары и колокольчики.
Север - подходят для украшения елки красные, бордовые, желтые, бежевые тона. Можете использовать разноцветную гирлянду (после 05.01 выключить).
Северо-Восток - украшайте елку в синих, голубых и черных благородных тонах. Можете использовать мерцающие гирлянды на пару часов в день.
Восток - украшайте елку в белых, серых, серебристых, золотистых тонах. Желательно использовать круглые шары для украшения. Не использовать гирлянды и не стучать, не греметь рядом с елкой.
Юго-Восток - украшайте елку в красных, бордовых, золотистых тонах. Лучше без гирлянд либо включать ее на пару часов в день.
Ольга Кирну отмечает, если место не позволяет или вам привычно ставить елку именно в этом углу, но он выпадает на неблагоприятный сектор, то постарайтесь отодвинуть праздничное дерево от внешней стены к центру (на 40-50 см от стены), тогда она будет получать меньше неблагоприятной энергии.