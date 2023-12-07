СМОТРИТЕ И УЧИТЕСЬ ⟩ Специалист по фэн-шуй показала жителям Эстонии, куда поставить елку, чтобы привлечь удачу в 2024 году

Ольга Кирну объясняет, место установки рождественской елки становится на месяц активным пространством в доме, поэтому лучше выбрать место, где находится благоприятная энергия и с помощью елочки усилить ее поток.

«Негативные секторы лучше не тревожить и не беспокоить шумом и миганием гирлянд, - предупреждает специалист по фэн-шуй. - Повторюсь, устанавливать елочку можно в любое место, но вот включать гирлянды и шуметь можно не везде. Елочка является мощным активатором в пространстве. Если она активна (шум, гам, мигание гирлянд) в неблагоприятном секторе, то это может спровоцировать неприятности в доме. А если ваша елочка активна, напротив, в благоприятном секторе, то будет удача в доме».

Фото: Ольга Кирну

Рекомендации по секторам:

Юг - украшайте елку в серых, белых и серебристых тонах. Для украшения выбирайте шары. Не используйте мерцающие гирлянды, либо включайте их лишь на пару часов в день (после 5 января можно дольше).

Юго-Запад - если у вас будет стоять елка в этом секторе, то украсьте ее в бордовых или красных тонах. Добавьте серебристых и белых оттенков. Можете жечь свечи и включать гирлянды.

Запад - украшайте елку в бежевых, золотистых, желтых и коричневых тонах. Можно добавить белых и серебряных деталей. Включайте мерцающие гирлянды периодически (не постоянно).