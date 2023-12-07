Как выглядит Джереми Реннер, сломавший 30 костей, почти через год после аварии

История, в общем, достойна еще одного фильма о супергерое. Риски остаться инвалидом у Джереми были высоки, но спустя четыре месяца упорных тренировок он вышел на красную дорожку.

Правда, актер пока не вернулся к полноценной светской жизни и съемкам. Понять, как у Джереми дела, поклонники могут только по его редким публикациям в Instagram. А потому они были в восторге, когда папарацци удалось подловить звезду в аэропорту Нью-Йорка. На редких снимках, которые опубликовал Daily Mail, видно, что Джереми передвигается самостоятельно. Однако на лодыжки актера, самые уязвимые после аварии части тела, надеты новомодные компрессионные чулки, которые упрощают ходьбу.

Как бы там ни было, Соколиный глаз, похоже, чувствует себя отлично. Он говорил, что после аварии его жизнь разделилась на до и после и теперь времени на решение проблем и рефлексию нет. О продолжении актерской карьеры, разумеется, Джереми пока говорить не спешит, зато скоро он выпустит музыкальный проект, над которым работал во время реабилитации.

Смотри фото ЗДЕСЬ!