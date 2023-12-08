ГОРОСКОП НА 8 ДЕКАБРЯ ⟩ Весам пора освежить личные отношения, а для Близнецов это удачное время для учебы и делового общения

А вот излишняя уверенность в собственных силах и возможностях в течение этого дня может создать вам неоправданные надежды, сложности и проблемы. В этот день необходимо совмещать активную деятельность с отдыхом и релаксацией. Именно так вы достигнете максимальной эффективности. Подсказкам интуиции стоит доверять, так как они в это время могут оказаться очень точными.

Овен

В этот, безусловно удачный, день вы будете действовать с полным сознанием собственной правоты и творческой силы. Общий оптимистичный настрой позволит вам почти не заметить барьеров на пути. Апрельские Овны станут настоящими баловнями судьбы. Но даже им предстоит одним махом преодолеть серьезное препятствие. Таковым может оказаться идейная борьба с авторитетным мнением, официальным лицом, либо необходимость отказаться от собственных правил, преобразовать их, улучшить, дотянуть до нужного уровня. Решая профессиональные, деловые задачи, не пренебрегайте нравственной стороной вопроса.

Телец

Для срочной работы, связанной с таинственностью, закрытостью или благотворительностью, выбирайте первую половину дня. Для обработки информации, проведения обсуждений, закрытых встреч, дистанционных переговоров, а также для уединенного размышления больше подойдет время после полудня. Вероятнее всего, вопрос, который привлечет ваше внимание, не потерпит отлагательств и будет иметь принципиальную важность. Соответственно, минуты или часы, которые вы затратите на обдумывание, не станут напрасной жертвой. Попутно интуиция подскажет вам альтернативный путь к цели.

Близнецы