«Дважды пожал руку президенту?» На финском президентском приеме появился двойник рэпера Käärijä

На президентском балу в Финляндии появился человек, похожий на участника Евровидения-2023 Käärijä, и издание Iltalehti не упустило возможности запечатлеть его на камеру. «Käärijä - феномен, а для моего восьмилетнего ребенка он - лучшее, что было на Евровидении», - прокомментировал «двойник» изданию.