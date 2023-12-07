На президентском балу в Финляндии появился человек, похожий на участника Евровидения-2023 Käärijä, и издание Iltalehti не упустило возможности запечатлеть его на камеру. «Käärijä - феномен, а для моего восьмилетнего ребенка он - лучшее, что было на Евровидении», - прокомментировал «двойник» изданию.
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«Дважды пожал руку президенту?» На финском президентском приеме появился двойник рэпера Käärijä
Вчера вечером социальная сеть X взорвалась, когда двойник представителя наших северных соседей на Евровидении Käärijä появился на президентском балу Финляндии. Прическа и усы в стиле знаменитого певца заставили зрителей задуматься, не выглядит ли так более старшая версия рэпера Käärijä.