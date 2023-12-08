«КТО-ТО ПАНИКУЕТ, А МНЕ БЫЛО ЛЮБОПЫТНО» ⟩ У жителей Таллинна есть уникальная возможность проверить свои нервы на прочность

Оказавшись за столом, я первым делом начал ощупывать, то что лежало и стояло на нем, мне удалось обнаружить тарелку, вилку, нож, ложку, стакан и бутылку с водой. Помимо еды, у нас так же были развлечения, которые должны были нам помочь адаптироваться в темноте, но о них рассказывать нельзя. Каждый желающий может прийти и попробовать все сам.

Ешь, а не знаешь что

Ужин состоял из трех блюд. Первыми нам подали закуски. Это было проще всего, ведь их можно было есть руками, нащупал, схватил, съел – ничего сложного. А вот понять, что ты только что съел, вот это уже задачка посложнее. Даже налить воды в стакан, когда вокруг совершенно темно, становится очень непросто. Далее следовало основное блюдо и вот здесь возникают сложности, нужно орудовать ножом и вилкой, а это может быть опасно. Мне удалось себя не покалечить, но раз 15 точно я подносил ко рту совсем пустую вилку. Я до сих пор не уверен все ли я съел. С десертом справиться оказалось легко. Честно говоря, особого усиления вкусового восприятия, лично я, не заметил, но что точно воспринималось совсем по другому, так это пространство.

Восприятие пространства и времени