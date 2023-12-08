«КТО-ТО ПАНИКУЕТ, А МНЕ БЫЛО ЛЮБОПЫТНО» ⟩ У жителей Таллинна есть уникальная возможность проверить свои нервы на прочность

Первый опыт ужина в темноте состоялся в Париже. Эта программа стартовала в 1997 году, а затем летом 1999 года был открыт временный ресторан в парижском районе Монторгель. Сегодня же такая возможность есть и у жителей Эстонии.
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Отправляясь на ужин, я не знал чего ожидать. Придя в ресторан, я был направлен во вполне себе освещенный зал, где уже собрались гости. Чуть позже к нам вышел официант и сообщил, что вскоре нас пригласят в другой зал, где света уже не будет.
Спустя 15 минут нас начали вызывать по именам и разбивать на пары. Каждому была выдана черная повязка на глаза. Разбившись на пары, мы начали заходить внутрь. Нужно было держаться за своего спутника, я в какой-то момент потерял «из виду» мужчину за которым шел. Я потерялся. Но меня быстро нашли и проводили к столу. Какое-то время нам пришлось сидеть в кромешной темноте с повязками на глазах, нужно было подождать, пока все займут свои места. Когда все сели, нам разрешили снять маски. Я думал, что что-то изменится, но нет, что в маске, что без нее ничего не было видно.
Ощущения в процессе
Так как это не совсем обычный ужин, у нас была ведущая – Юлия. Юлия не видит. На протяжении всего вечера, она рассказывала нам истории из своей жизни и отвечала на любые вопросы, возникавшие по ходу ужина, да и на любые другие. Прежде чем приступить к еде, нам всем было предложено познакомиться. Все гости могли представиться и рассказать немного о себе. И вот ты услышал имена всех присутствующих, но абсолютно не представляешь как эти люди выглядят. Интересное чувство сидеть в окружении совершенно незнакомых людей и только слышать их голоса. Ты чувствуешь, что кто-то сидит по бокам от тебя, кто-то прямо напротив, но ты их не видишь, только слышишь.
Оказавшись за столом, я первым делом начал ощупывать, то что лежало и стояло на нем, мне удалось обнаружить тарелку, вилку, нож, ложку, стакан и бутылку с водой. Помимо еды, у нас так же были развлечения, которые должны были нам помочь адаптироваться в темноте, но о них рассказывать нельзя. Каждый желающий может прийти и попробовать все сам.
Ешь, а не знаешь что
Ужин состоял из трех блюд. Первыми нам подали закуски. Это было проще всего, ведь их можно было есть руками, нащупал, схватил, съел – ничего сложного. А вот понять, что ты только что съел, вот это уже задачка посложнее. Даже налить воды в стакан, когда вокруг совершенно темно, становится очень непросто. Далее следовало основное блюдо и вот здесь возникают сложности, нужно орудовать ножом и вилкой, а это может быть опасно. Мне удалось себя не покалечить, но раз 15 точно я подносил ко рту совсем пустую вилку. Я до сих пор не уверен все ли я съел. С десертом справиться оказалось легко. Честно говоря, особого усиления вкусового восприятия, лично я, не заметил, но что точно воспринималось совсем по другому, так это пространство.
Восприятие пространства и времени
Вот ты заходишь в помещение, тебя ведут к столу и кажется, что идете вы долго, делаете несколько поворотов. Потом ты сидишь за столом и слышишь голоса с разных сторон зала и пытаешься понять, каким образом стоят столы. Мне показалось, что зал огромен. Сначала я думал, что где-нибудь через час мои глаза привыкнут и я начну видеть хотя бы очертания, но этого не произошло, я даже не видел свою руку на расстоянии десяти сантиметров. Тарелки казались просто гигантскими. В конце ужина, когда включили свет, оказалось, что и зал, и тарелки были вполне себе обычных размеров. Еще один момент – это течение времени. Оказалось, что мы провели там три часа, время пролетело незаметно.
После ужина мне удалось поговорить с нашей ведущей и организатором мероприятия Юлией Кабановой. Помимо ужинов Юлия также организовывала свидания в темноте. Юлия говорит, что люди ведут себя в темноте совершенно по-разному, иногда начинают паниковать или громко смеяться, а иногда между гостями даже возникают конфликты. Если человеку становится не очень комфортно и он не успокаивается в течении пяти-семи минут, то человека выводят и предлагают поужинать при свете. Бывали и курьезные ситуации, связанные с организацией и персоналом. Например, однажды проведению ужина немного помешала погода, окно было закрыто от света снаружи и в какой-то момент ветер внес свои коррективы и помещение наполнилось светом. В другой раз официант задел тарелкой выключатель.
Что еще можно попробовать?
Кроме организации ужинов Юлия вместе со своими коллегами организуют и другие мероприятия. Там люди могут узнать, как это пользоваться такими привычными вещами как компьютер и телефон или даже просто походить без помощи зрения. Как вам, например, настольный теннис в полной темноте?
Говоря о самом ужине, могу сказать, что это был очень необычный и запоминающийся опыт, но как уже было сказано ранее – это развлечение не для всех и впечатления у каждого будут свои. Могу лишь сказать, что попробовать точно стоит.