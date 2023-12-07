ФОТО ⟩ В торговом центре T1 открылась новая ресторанная зона и состоялся яркий праздник

Гостей ждут ресторан в стиле Asian Fusion KimiJimi, ресторан азиатской кухни Monk, итальянский ресторан Pomo, а также японский ресторан Tokumaru, после нескольких недель перерыва открывшийся в новом обличии и в новом помещении, где теперь есть и собственный детский игровой уголок.

«Это еще один шаг к повышению привлекательности Т1. Приятно отметить, что и без того богатый выбор ресторанов в центре расширился. Теперь на четвертом этаже расположены семь оригинальных ресторанов. Все они обладают доступом к красивому и уютному зимнему саду и открывающейся летом террасе с прекрасным видом на Таллинн и море. Новая расположенная рядом с кинотеатром Cinamon ресторанная зона оживляет интерьер и прекрасно подходит для приятного проведения досуга», - сказал исполнительный директор T1 Тармо Хыбе.

На празднике по случаю открытия ресторанов на сцену вышли Ант Нурхан, впервые публично выступивший в роли новоизбранной эстонской суперзвезды, танцевальная труппа DanceAct и оперный певец Оливер Куусик.

Центр T1 был открыт в 2018 году, а с начала 2022 года собственником и оператором центра является инвестиционная компания Lintgen OÜ. Центр, расположенный рядом со строящимся терминалом Linda трассы Rail Baltica, обладает 56 000 квадратных метров арендных площадей и в общей сложности примерно 1000 парковочными местами на подземной и многоэтажной парковках. Якорными арендаторами здания являются Selver, Super Skypark и Cinamon. Обновляемый центр развивает торговлю, исходя из концепции аутлетов, и будет предлагать больше возможностей развлечений, проведения досуга и занятий спортом, а также услуги в области здоровья и красоты. T1 входит в Союз торговцев Эстонии и в Союз фирм недвижимости Эстонии.