ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ⟩ После смерти жены муж обнаружил, что в их браке многое было ложью

44-летний Блейк Батлер женился на американской поэтессе и университетском преподавателе Молли Бродак в 2017 году. Батлер знал о трудном детстве своей избранницы. Отец Бродак грабил банки и отсидел в тюрьме, мать страдала биполярным расстройством, а Молли в детстве часто оставалась без присмотра. Сама поэтесса признавалась, что воровала еду в магазинах, чтобы выжить, писало издание New York Post.