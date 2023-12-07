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ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ⟩ После смерти жены муж обнаружил, что в их браке многое было ложью

Triin Palmipuu
, naine.postimees.ee ajakirjanik
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Фото: Shutterstock

Американский писатель Блейк Батлер потерял жену и в разгар траура узнал, что она вела двойную жизнь, пишет Naine.

44-летний Блейк Батлер женился на американской поэтессе и университетском преподавателе Молли Бродак в 2017 году. Батлер знал о трудном детстве своей избранницы. Отец Бродак грабил банки и отсидел в тюрьме, мать страдала биполярным расстройством, а Молли в детстве часто оставалась без присмотра. Сама поэтесса признавалась, что воровала еду в магазинах, чтобы выжить, писало издание  New York Post

Но только после того, как Батлер потерял жену, он узнал неприятные подробности ее жизни.

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