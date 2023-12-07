Бывшая премьер-министр Финляндии Санна Марин посетила президентский прием в образе в цветах украинского флага

Экс-политик дополнила наряд синей лентой. Соответствующие фото опубликованы 6 декабря на странице финского издания Helsingin Sanomat в Instagram.

Как отмечается на сайте издания, автором платья является финский дизайнер Катри Нисканен.

Марин была самым молодым премьер-министром в мире, когда заняла должность в 2019 году – тогда ей было 34 года.

На состоявшихся 2 апреля 2023 года парламентских выборах победила правая Национальная коалиционная партия Финляндии во главе с Петтери Орпо, получив 48 мандатов из 200. «Истинные финны» получили 46 мест, а левые социал-демократы, к которым принадлежит Марин, – 42.

Марин признала поражение и заявила, что «победа демократии – это всегда хорошо». По мнению политика, ее партия хорошо показала себя на выборах. Она ушла в отставку, пост премьер-министра страны занял Орпо.

В мае Марин сообщила, что разводится с мужем Маркусом Ряйкконеном после 19 лет супружеской жизни. В браке у супругов родилась дочь Эмма (2018).