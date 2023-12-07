Звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти узнала об измене мужа перед операцией на мозге

Шеннен Доэрти столкнулась не только с тяжелым недугом, но и предательством. Пока актриса боролась за жизнь, ее супруг закрутил интрижку на стороне. Об измене любимого звезда «Зачарованных» узнала в день важной операции.

«Я пришла в больницу рано утром, и там выяснилось, что мой брак распался - у моего мужа был роман в течение двух лет. Он хотел пойти со мной на операцию, но я отказалась. Чувствовала себя такой преданной…» - вспомнила 52-летняя Шеннен.

Артистка пообещала - если все пройдет успешно, и она выкарабкается, то немедленно подаст на развод. Придя в себя, Доэрти так и сделала.

Шеннен прожила с фотографом Куртом Исвариенко 14 лет. Актриса спокойно отпустила мужа и начала все с чистого листа.

«Я не беру на себя ответственность за распад нашего брака, я беру на себя ответственность за некоторые проблемы в нашем браке, - призналась звезда кино. - Я беру на себя ответственность не только из-за того, какой я была, но и из-за того, как рак повлиял на мой брак и как он повлиял на него во второй раз».

Доэрти обмолвилась, что не собирается закрываться и уже готова к новым отношениям. «Я не думаю, что останусь одинокой навсегда. На самом деле, мне нужно полюбить себя и считаться с прошлым, прежде чем я смогу двигаться вперед, и теперь я почти уверена, что встречу кого-нибудь - надеюсь, скоро», - заключила актриса.