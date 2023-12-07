ФОТО ⟩ Главные рождественские елки Балтии – какая лучше?

Рига, Латвия

Рига, Домская площадь. Фото: Paula Čurkste/LETA

2 декабря начала свою работу традиционная рождественская ярмарка в Старой Риги на Домской площади. Она будет работать до 7 января, пишет RUS TVNET.

Рождественская ярмарка в Старой Риге будет открыта с понедельника по четверг с 11:00 до 21:00, по пятницам и субботам - с 10:00 до 22:00, по воскресеньям - с 10:00 до 20:00.

Планируется, что 24 декабря рынок будет работать с 10:00 до 18:00, 25 и 26 декабря - с 10:00 до 20:00.

31 декабря рождественская ярмарка в Старой Риге будет работать с 10:00 до 2:00, а 1 января - с 12:00 до 20:00.

Рождественская ярмарка в Старой Риге в этом году пройдет в 23-й раз.

Рига, Домская площадь Фото: Paula Čurkste/LETA

Рига, Домская площадь Фото: Paula Čurkste/LETA

Вильнюс, Литва

Вильнюс, Кафедральная площадь Фото: Scanpix/AP

В этом году елка обошлась Вильнюсу в 89,5 тысяч евро, пишет «Новая газета. Балтия». В самоуправлении заявили, что елка символизирует тепло и радость Рождества и напоминает о традициях, чувстве общности и щедрости.

Вильнюс, Кафедральная площадь Фото: Scanpix/AP

Вильнюс, Кафедральная площадь Фото: Scanpix/AP

Таллинн, Эстония

Таллинн, Ратушная площадь Фото: shutterstock/janars

В этом году на Ратушной площади Таллинна была установлена самая низкая в истории елка. Выбранное дерево выросло в уже восстановившей независимость Эстонии.

Хотя на момент спиливания считалось, что елка имеет высоту около 15 метров, перед тем, как ее начали перевозить, выяснилось, что реальная высота составляет 12-13 метров.

Таллинн, Ратушная площадь Фото: shutterstock/janars

Таллинн, Ратушная площадь Фото: shutterstock/janars