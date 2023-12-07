ГАЛЕРЕЯ ⟩ Красотка из Ласнамяэ попала в американский журнал: «Когда поступило предложение, подумала, что меня разыгрывают!»

Американский журнала World Class Beauty Queens Magazine уже не первый раз пишет о выдающихся участницах эстонского конкурса Missis Estonia, который организует Тийна Янтсон, владелица модельной школы SIXTINA. В этот раз на страницах красуется эстонская студентка Евгения Судникович. Сама Евгения живет в Ласнамяэ и воспитывает троих маленьких детей.

Когда Евгении поступило предложение от модного американского журнала об интервью, она подумала, что ее разыгрывают. «Для меня было большой неожиданностью получить приглашение от американского журнала. Но я с удовольствием воспользовалась предложением. Мне захотелось познакомить читателей с нашей красивой страной и Тартуским Университетом», - признается Евгения.

«World Class Beauty Queens Magazine представляет выдающихся в мире женщин, которые считаются лидерами или влиятельными личностями в своих областях. Это может быть бизнес, благотворительность, что-то в сфере развлечений, искусства, моды и многое другое. Журнал рассказывает истории таких женщин, приводит их достижения и вклад в общество, стремясь вдохновить читателей», - объясняет концепцию модного американского журнала обладательница титула Missis Elegance Estonia 2023.

В этом году Евгения Судникович решилась на смелый шаг: она поступила в магистратуру Тартуского университета. Своим примером Евгения доказывает, что можно быть не только красивой, но и высокообразованной женщиной. И, кстати, заботливой матерью, ведь она уделяет большое внимание воспитанию своих троих детей, демонстрируя, что материнство и учеба могут гармонично сочетаться в жизни современной женщины.

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