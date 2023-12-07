ВИДЕО ⟩ «Это переплетенная история нас двоих!» Недавно родившая красотка-певица Лийс Лемсалу раскрыла пол своего ребенка в новой песне

«Я давно хотела написать медленную, мягкую и спокойную песню. Но долгое время, вплоть до этой осени, в моих мыслях не было никакой идеи», - говорит Лийс Лемсалу, добавляя, что песня Valge valgus ассоциируется у нее с ожиданием Рождества и надежду на мир в целом.

«Это отражение меня самой, а поскольку мои размышления в данный момент очень сильно связаны с маленьким человеком, то, очевидно, это переплетенная история нас двоих», - говорит певица. Как сообщается, мелодия песни уже много лет была у нее в телефоне, но ждала подходящего момента.

В конце клипа на экране появляется надпись Mu kallile pojale («Моему дорогому сыну» - прим.ред.), которой певица признается, что в ноябре у нее родился сын.

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